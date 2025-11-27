Vazamento sobre lesão de Neymar provoca crise entre família do craque e o Santos

Pai do jogador ficou irritado com a circulação da contusão do filho. Ele é a favor que o camisa 10 jogue no ''sacrifício'' nesta reta final / Crédito: Jogada 10

A divulgação antecipada da lesão de Neymar no menisco do joelho esquerdo desencadeou uma nova turbulência no ambiente interno do Santos. O pai do camisa 10, que acompanha de perto cada etapa da recuperação do atacante, reagiu com irritação ao saber que a informação havia circulado antes da hora. Na quarta-feira (26/11), ele passou o dia no CT Rei Pelé para acompanhar o teste físico do filho durante o treino da equipe. O empresário, que é um defensor da possibilidade de Neymar atuar mesmo “no sacrifício”, queria ver pessoalmente o comportamento do joelho lesionado. O problema é um esgarçamento na região meniscal, capaz de provocar dor conforme o impacto e gerar a sensação de que a articulação pode “falhar” a qualquer momento. Apesar do desconforto, o quadro não impede o atleta de correr, o que mantém aberta a chance de entrar em campo contra o Sport, na sexta-feira (28/11), na Vila Belmiro.

A irritação do pai de Neymar aumentou quando, na noite anterior, pouco antes de um evento no Museu Pelé em que a NR Sports oficializou a compra da marca do Rei, ele foi surpreendido por perguntas sobre a lesão do jogador. Visivelmente incomodado, recusou-se a comentar e, ao telefone, desabafou e xingou durante a conversa com um interlocutor. Nos bastidores, responsabilizou o Santos pelo vazamento e acusou o clube de quebrar o sigilo médico do atleta. Craque fora da reta final do Brasileiro? Desde então, não há decisão final sobre a escalação do camisa 10. O Santos, oficialmente, optou pelo silêncio. A única manifestação pública foi um vídeo institucional em que Neymar aparece participando da atividade com uma proteção no local afetado. A definição sobre sua presença deve ocorrer no treino desta quinta-feira, o último antes da partida, válida pela 36ª rodada do Brasileirão. A indefinição acontece em um momento crítico. Afinal, o duelo com o Sport é o antepenúltimo compromisso do Santos na luta contra o rebaixamento. Depois, o time viajará a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, retornando à Vila Belmiro para encerrar o campeonato diante do Cruzeiro. Racha entre Santos e família de Neymar Aliás, a tensão atual reflete também um desgaste crescente entre Neymar pai e o presidente do clube, Marcelo Teixeira. A relação, que já vinha estremecida ao longo do ano, piorou à medida que as condições físicas do jogador se tornaram um tema sensível e as dificuldades financeiras do clube passaram a impactar as conversas para uma possível renovação para 2026.