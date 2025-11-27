Vasco x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (28), Vasco e Internacional fazem um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Os times se enfrentam às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o confronto terminou empatado em 1 a 1, no Beira-Rio.

Como chega o Vasco?

Pressionado e em crise após perder as últimas cinco rodadas, o Vasco encara o jogo contra o Internacional como uma verdadeira decisão. Afinal de contas, apenas um ponto separam as equipes na classificação. O Cruz-Maltino tem 42, o Colorado, 41. O Santos, o primeiro do Z4, tem 38.

O clima é de cobrança, com direito a protesto de torcedores no CT Moacyr Barbosa, na última terça-feira. No entanto, Fernando Diniz recebeu apoio e carta branca. A bronca mesmo caiu sobre os jogadores. Coutinho é a novidade para a partida, porém Tchê Tchê e David são os desfalques.

LEIA MAIS: Falta fôlego? Vasco tem oito jogadores com mais de 50 jogos na temporada

Como chega o Internacional?

O Internacional segue em seu dilema de conquistar uma regularidade em seu desempenho na reta final do Campeonato Brasileiro. Entre as opções disponíveis, Ramón Díaz conta com os retornos do jovem meio-campista Luis Otávio, além dos atacantes Carbonero e Bruno Tabata. Os dois primeiros disputam a titularidade com Bruno Gomes, além de Borré ou Ricardo Mathias, respectivamente. O camisa 15 (Bruno Gomes) ainda pode aparecer como titular na lateral direita, portanto briga por espaço com Aguirre.