TV aberta impulsiona audiência da Kings league e bate recorde de espectadores

Com forte aposta no formato da Kings, XSports registra pico de 255 mil espectadores simultâneos e se consolida como vitrine de conteúdos / Crédito: Jogada 10

A Xsports, emissora aberta totalmente dedicada ao esporte, alcançou um feito expressivo ao registrar mais de 3,4 milhões de espectadores únicos nas transmissões da Kings Cup Brasil, competição derivada da Kings League. Os dados, fornecidos pela Kantar Ibope Media e projetados para a área de cobertura do canal, reforçam o impacto da modalidade na TV aberta. O torneio, que já é um fenômeno digital criado por Gerard Piqué, também encontrou terreno fértil no sinal tradicional. A final, que terminou com vitória da Furia sobre a G3X após empate por 4 a 4 no tempo normal e triunfo por 3 a 1 nos shootouts, atingiu um pico de 255 mil espectadores simultâneos, consolidando-se como um dos maiores sucessos da emissora.

O desempenho surpreendeu até mesmo dentro da Xsports. Para o diretor comercial Thiago Garcia, o resultado reforça a estratégia do canal em apostar em formatos que unem espetáculo esportivo e entretenimento. “Com a chegada da Kings Cup Brasil, a emissora se consolida como o principal espaço da TV aberta para formatos esportivos que combinam entretenimento e inovação. A parceria com a Kings League aproximou ainda mais o canal de audiências diversas. Além disso, reforça nosso posicionamento como um novo destino de conexões culturais na TV aberta”, afirmou. Competindo com o Youtube Mesmo com forte presença nativa no YouTube, onde somou mais de 9 milhões de visualizações, a competição ampliou ainda mais seu alcance ao ser exibida na televisão. Apenas a Xsports contabilizou mais de 4 milhões de espectadores únicos no conjunto de transmissões ao vivo e reprises. Os números também destacam uma audiência qualificada: 2,4 milhões são espectadores com 18 anos ou mais. A modalidade, portanto, não só dialoga com um público jovem, mas também se expande para novas faixas etárias, fortalecendo sua presença na TV aberta.