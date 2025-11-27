Torcida transforma voo do Flamengo rumo a Lima no mais acompanhado do mundo

Delegação rubro-negra desembarcou na capital peruana nessa quarta-feira no mesmo clima em que deixou o Rio: sob muita festa

O recorde mundial foi atingido já próximo à chegada do time na capital peruana, com 19.967 rubro-negros acompanhando simultaneamente a rota. A delegação, aliás, encontrou ainda mais festa na porta do hotel em Lima — já completamente tomada por brasileiros.

A demonstração de apoio da torcida do Flamengo transcendeu a festa no Galeão: o voo que levou a delegação do Rio de Janeiro a Lima para final da Libertadores tornou-se o mais visto do mundo na última quarta-feira (26). Para se ter uma ideia, quase o mesmo número de rubro-negros presentes no AeroFla — cerca de 15 mil pessoas — acompanharam a decolagem do avião com os atletas, membros da comissão e da diretoria.

Antes disso, ainda no aeroporto do Rio, o tradicional ritual de despedida ganhou contornos de devoção coletiva. Torcedores não só acompanharam ou subiram no ônibus, como tradicionalmente fazem, mas desta vez tiveram acesso ao interior do automóvel. Dezenas de rubro-negros entraram no veículo pelo teto e, apesar do risco, aproveitaram o momento com emoção.

Os jogadores, inicialmente assustados, também entraram no clima. Atletas compartilharam o momento da invasão, o carinho dos torcedores e o caos pós AeroFla. Jorginho, por exemplo, ficou sem camisa e “ganhou” um óculos, enquanto Varela brincou sobre a previsão de um rubro-negro, que “anteviu” sua assistência para Saúl marcar o gol do título.

Recepção em Lima

Bem como ocorreu em todo trajeto, desde a saída do Ninho ao desembarque no Peru, a delegação encontrou mais festa em sua chegada ao hotel. O time desembarcou na capital às 21h30 no horário local (23h30 de Brasília) de quarta-feira e foi recebido por centenas de torcedores em frente ao hotel em Miraflores.

O time de Filipe Luís — que já conquistou a Libertadores pelo clube como atleta — viajou com todos os nomes. Ou seja, incluindo os lesionados Pedro e Léo Ortiz, que seguem como dúvida para o sábado (29). Gonzalo Plata, suspenso da final, também acompanha a delegação em Lima.