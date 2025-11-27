Strasbourg vira sobre Crystal Palace e segue invicto na Liga Conferência

O Strasbourg venceu o Crystal Palace por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (27), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Liga Conferência 2025/26. Tyrick Mitchell abriu o placar para os ingleses no primeiro tempo, mas Emanuel Emegha e Samir El Mourabet buscaram a virada para os franceses no Stade de la Meinau, em Estrasburgo.

Dessa maneira, o Strasbourg confirmou a boa fase na Liga Conferência e segue invicto na competição do terceiro escalão do futebol europeu. Com a vitória em casa, os franceses subiram para a segunda posição, com os mesmos 10 pontos do líder Samsunspor, que leva a melhor no saldo de gol (7 a 3).

Por outro lado, o Crystal Palace conheceu a sua segunda derrota nesta edição da Liga Conferência e caiu para a 18ª posição, com seis pontos. Mesmo assim, o time inglês segue na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.