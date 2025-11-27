Site vaza uniforme principal da Seleção Brasileira para Copa; veja fotos

Camisa será praticamente toda amarela, com detalhes em verde, e é inspirada no uniforme da Seleção de 1970, que conquistou o Tri / Crédito: Jogada 10

O uniforme principal que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 vazou nas redes sociais. O site “FootyHeadlines”, especializado em uniforme de seleções, publicou imagens da camisa que será a primeira opção para o Brasil no ano que vem. A nova camisa da Seleção Brasileira é praticamente toda amarela, com detalhes em verde. De acordo com o site, o uniforme tem inspiração da seleção de 1970 na conquista do Tri mundial, no México. A gola é verde, mas em um tom mais azulado. Há detalhes na mesma cor na lateral do corpo, além de elementos texturizados em toda a camisa.