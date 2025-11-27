Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo reencontra Zubeldía em duelo direto por vaga na Libertadores

Poucos meses após a saída do técnico argentino, Tricolor se reapresenta com outra cara, uma arrancada no Brasileiro, mas com os mesmos problemas
O São Paulo reencontra nesta quinta-feira (27), às 20h30, um velho conhecido. Quando a bola rolar para o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, o adversário à beira do campo será Luis Zubeldía, o último treinador do Tricolor antes da chegada de Hernán Crespo.

O argentino comandou o clube entre abril de 2024 e junho de 2025. Contudo, sua despedida foi amarga. Afinal, a derrota por 3 a 1 para o Vasco, no próprio Morumbis, já pelo atual Campeonato Brasileiro, decretou o adeus do treinador que deixou a equipe com apenas 12 pontos e convivendo perigosamente com a zona de rebaixamento.

Desde então, o cenário mudou radicalmente. O número de baixas aumentou, o elenco ganhou uma configuração quase irreconhecível e a tabela virou de cabeça para baixo. Afinal, os mesmos 12 pontos de Zubeldía viraram 48 com Crespo, suficiente para colocar o São Paulo na disputa direta por uma vaga na Conmebol Libertadores.

Lesões aumentaram após saída de Zubeldía

Apesar do São Paulo ter crescido de rendimento no Campeonato Brasileiro, o número de lesões também aumentou. Para efeito de comparação, no encontro com o Vasco, ainda sob o comando de Zubeldía, o São Paulo foi a campo com: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia, Lucas Ferreira, Luciano e Lucca; André Silva.

Agora, para enfrentar o Fluminense, a escalação provável tem apenas fragmentos daquele time. A tendência é que Crespo mande a campo:
Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (ou Luiz Gustavo) e Patryck (ou Lucca); Rigoni e Tapia.

Dos 23 jogadores disponíveis para Zubeldía naquela noite contra o Vasco, só 10 podem atuar nesta quinta-feira: Cédric, Alan Franco, Alisson, Pablo Maia, Lucca, Ferraresi, Patryck, Maik, Negrucci e Bobadilla. Todo o resto mudou por venda, empréstimo, nova contusão ou reformulação do elenco.

Entre as novidades positivas, Luiz Gustavo está de volta, recuperado do tromboembolismo pulmonar que o tirou dos gramados por meses.

Lesões: antes eram sete, agora são 12

As ausências por problema médico também se transformaram. À época da despedida de Zubeldía, o São Paulo tinha sete lesionados: Luiz Gustavo, Calleri, Igor Vinícius, Lucas, Ferreira, Ruan e Oscar.

Agora, são 12 baixas, entre transições físicas, lesões musculares, cirurgias e até quadro respiratório: Calleri, Ryan, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Rodriguinho, Enzo, Lucas, Arboleda, Luciano e Ferreira.

A recuperação de parte do elenco ajudou Crespo a reorganizar o sistema de jogo, mas o departamento médico continua cheio, algo que o treinador teve de administrar desde a chegada ao clube.

Da queda ao renascimento

Quando assumiu, Hernán Crespo recebeu a missão de apenas “salvar” o São Paulo do risco de rebaixamento. Encontrou um ambiente tenso, time emocionalmente abalado e elenco remodelado pela metade.

Poucos meses depois, o cenário é completamente diferente. Crespo entregou solidez defensiva, reorganizou setores fragilizados e potencializou nomes como Bobadilla, Patryck e Pablo Maia. Com isso, o Tricolor saltou para o oitavo lugar. Posição que pode virar vaga na Libertadores caso Fluminense ou Cruzeiro, ambos no G-8, conquistem a Copa do Brasil.

Em contrapartida, o São Paulo perdeu uma longa marcada conquistada por Zubeldía. Afinal, o treinador ficou praticamente um ano sem perder um jogo de Libertadores no comando do Tricolor. Contudo, esta marca foi quebrada contra a LDU. A equipe já estava sob o comando de Crespo.

