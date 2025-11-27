São Paulo reencontra Zubeldía em duelo direto por vaga na Libertadores

Poucos meses após a saída do técnico argentino, Tricolor se reapresenta com outra cara, uma arrancada no Brasileiro, mas com os mesmos problemas / Crédito: Jogada 10

O São Paulo reencontra nesta quinta-feira (27), às 20h30, um velho conhecido. Quando a bola rolar para o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, o adversário à beira do campo será Luis Zubeldía, o último treinador do Tricolor antes da chegada de Hernán Crespo. O argentino comandou o clube entre abril de 2024 e junho de 2025. Contudo, sua despedida foi amarga. Afinal, a derrota por 3 a 1 para o Vasco, no próprio Morumbis, já pelo atual Campeonato Brasileiro, decretou o adeus do treinador que deixou a equipe com apenas 12 pontos e convivendo perigosamente com a zona de rebaixamento.

Desde então, o cenário mudou radicalmente. O número de baixas aumentou, o elenco ganhou uma configuração quase irreconhecível e a tabela virou de cabeça para baixo. Afinal, os mesmos 12 pontos de Zubeldía viraram 48 com Crespo, suficiente para colocar o São Paulo na disputa direta por uma vaga na Conmebol Libertadores. Lesões aumentaram após saída de Zubeldía Apesar do São Paulo ter crescido de rendimento no Campeonato Brasileiro, o número de lesões também aumentou. Para efeito de comparação, no encontro com o Vasco, ainda sob o comando de Zubeldía, o São Paulo foi a campo com: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia, Lucas Ferreira, Luciano e Lucca; André Silva. Agora, para enfrentar o Fluminense, a escalação provável tem apenas fragmentos daquele time. A tendência é que Crespo mande a campo:

Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (ou Luiz Gustavo) e Patryck (ou Lucca); Rigoni e Tapia. Dos 23 jogadores disponíveis para Zubeldía naquela noite contra o Vasco, só 10 podem atuar nesta quinta-feira: Cédric, Alan Franco, Alisson, Pablo Maia, Lucca, Ferraresi, Patryck, Maik, Negrucci e Bobadilla. Todo o resto mudou por venda, empréstimo, nova contusão ou reformulação do elenco.

Entre as novidades positivas, Luiz Gustavo está de volta, recuperado do tromboembolismo pulmonar que o tirou dos gramados por meses. Lesões: antes eram sete, agora são 12 As ausências por problema médico também se transformaram. À época da despedida de Zubeldía, o São Paulo tinha sete lesionados: Luiz Gustavo, Calleri, Igor Vinícius, Lucas, Ferreira, Ruan e Oscar. Agora, são 12 baixas, entre transições físicas, lesões musculares, cirurgias e até quadro respiratório: Calleri, Ryan, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Rodriguinho, Enzo, Lucas, Arboleda, Luciano e Ferreira.

A recuperação de parte do elenco ajudou Crespo a reorganizar o sistema de jogo, mas o departamento médico continua cheio, algo que o treinador teve de administrar desde a chegada ao clube. Da queda ao renascimento Quando assumiu, Hernán Crespo recebeu a missão de apenas “salvar” o São Paulo do risco de rebaixamento. Encontrou um ambiente tenso, time emocionalmente abalado e elenco remodelado pela metade. Poucos meses depois, o cenário é completamente diferente. Crespo entregou solidez defensiva, reorganizou setores fragilizados e potencializou nomes como Bobadilla, Patryck e Pablo Maia. Com isso, o Tricolor saltou para o oitavo lugar. Posição que pode virar vaga na Libertadores caso Fluminense ou Cruzeiro, ambos no G-8, conquistem a Copa do Brasil.