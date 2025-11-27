Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe precisa vencer desesperadamente para sair do Z4, contra um Leão que já está rebaixado no Brasileirão
Em um duelo que pode ser determinante na briga contra o rebaixamento, Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28/11), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 17° colocado, com 38 pontos somados e precisa desesperadamente vencer para deixar o Z4. Por outro lado, o Leão de Recife está na lanterna com 17 pontos e já está matematicamente rebaixado na Série A.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Santos

Apesar de não perder há três partidas, o Peixe se encontra em uma situação delicada no campeonato. Afinal, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega de dois empates em 1 a 1, contra Mirassol e Internacional e na 17° colocação com 38 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Assim, um triunfo, aliado com tropeços do Inter ou do Vitória, podem tirar o Santos da zona de descenso.

A grande dúvida no time gira em torno de Neymar. Afinal, o camisa 10 sofreu uma lesão no joelho esquerdo e, à princípio, estaria fora do restante da temporada. Contudo, o craque treinou com os companheiros nos últimos dias e estaria disposto a atuar no sacrifício para ajudar o Peixe nesta reta final do Brasileirão. Além dele, Escobar também sofreu uma contusão e não joga mais em 2025. Em contrapartida, Zé Ivaldo cumpriu suspensão na última rodada e volta para a lista de relacionados.

Como chega o Sport

Já sem ambições na temporada, o Leão chega leve para o confronto contra o Peixe. Liderado pelo auxiliar César Lucena, a equipe chega de uma derrota para o Vitória por 3 a 1. Entretanto, o retrospecto pode animar os rubro-negros. Na última partida entre os clubes, na Ilha do Retiro, o Sport conquistou um de seus 17 pontos, com um empate em 2 a 2 com o Santos.

A escalação é uma grande incógnita. Isso porque o Sport vem utilizando as rodadas finais para realizar testes, visando a próxima temporada, já que não tem mais objetivos no ano. A única ausência certa é do lateral-esquerdo Kevyson, que está suspenso e não pode enfrentar o Santos nesta rodada.

SANTOS X SPORT

Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Data-Hora: 28/11/2025 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Oliveira, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena (auxiliar).
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

