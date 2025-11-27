Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roma vence Midtjylland e sobe na tabela da Liga Europa

Roma vence Midtjylland e sobe na tabela da Liga Europa

Italianos derrubam invencibilidade do time dinamarquês e engatam quarta vitória seguida na temporada, somando todas as competições
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Roma venceu o Midtjylland por 2 a 1 nesta quinta-feira (27), pela quinta rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26. Neil El Aynaoui marcou um belo gol no primeiro tempo e El Shaarawy confirmou a vitória na segunda etapa para os donos da casa no Estádio Olímpico. O time dinamarquês mostrou sua força, teve mais posse de bola durante boa parte do jogo, diminuiu o placar com o brasileiro Paulinho, mas não conseguiu evitar a primeira derrota nesta edição do torneio.

LEIA MAIS: Liverpool vive pior sequência em 72 anos e aumenta pressão sobre Arne Slot

O brasileiro Wesley, ex-Flamengo, jogou a maior parte do tempo como ala pela esquerda e terminou a partida pelo lado direito. Ele faz uma atuação ruim defensivamente, não conseguiu se impor na marcação e falhou no momento do gol do Midtjylland.

Com o resultado, a Roma chegou à segunda vitória seguida na Liga Europa e subiu na tabela. O time comandado pelo técnico Gasperini chegou a nove pontos e subiu para a 11ª posição. Além disso, a Roma é a líder isolada do Campeonato Italiano e chegou ao quarto triunfo consecutivo somando todas as competições.

Por outro lado, o Midtjylland, que estava com 100% de aproveitamento nesta edição do torneio, conheceu sua primeira derrota, mas segue na liderança com 12 pontos. Contudo, os dinamarqueses viram o Aston Villa encostar na briga pela ponta da tabela, com a mesma pontuação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar