Roma vence Midtjylland e sobe na tabela da Liga Europa

A Roma venceu o Midtjylland por 2 a 1 nesta quinta-feira (27), pela quinta rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26. Neil El Aynaoui marcou um belo gol no primeiro tempo e El Shaarawy confirmou a vitória na segunda etapa para os donos da casa no Estádio Olímpico. O time dinamarquês mostrou sua força, teve mais posse de bola durante boa parte do jogo, diminuiu o placar com o brasileiro Paulinho, mas não conseguiu evitar a primeira derrota nesta edição do torneio.

O brasileiro Wesley, ex-Flamengo, jogou a maior parte do tempo como ala pela esquerda e terminou a partida pelo lado direito. Ele faz uma atuação ruim defensivamente, não conseguiu se impor na marcação e falhou no momento do gol do Midtjylland.

Com o resultado, a Roma chegou à segunda vitória seguida na Liga Europa e subiu na tabela. O time comandado pelo técnico Gasperini chegou a nove pontos e subiu para a 11ª posição. Além disso, a Roma é a líder isolada do Campeonato Italiano e chegou ao quarto triunfo consecutivo somando todas as competições.

Por outro lado, o Midtjylland, que estava com 100% de aproveitamento nesta edição do torneio, conheceu sua primeira derrota, mas segue na liderança com 12 pontos. Contudo, os dinamarqueses viram o Aston Villa encostar na briga pela ponta da tabela, com a mesma pontuação.