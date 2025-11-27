Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

River Plate inicia reformulação com nomes ex-Palmeiras e Atlético

Ao menos quatro integrantes da lista são figuras multicampeãs pelo clube argentino
Diante do segundo semestre com resultados desastrosos para as pretensões da temporada, o River Plate já está agindo em prol da reformulação do seu elenco. E uma atitude importante foi tomada nesta quinta-feira (27) por parte do técnico Marcelo Gallardo.

Visto como figura com liberdade para liderar o processo, o treinador informou a cinco jogadores do atual elenco que eles não terão seus contratos renovados. São eles o lateral-esquerdo Milton Casco bem como os meio-campistas Enzo Pérez, Nacho Fernández e Pity Martínez além do centroavante Miguel Borja.

A medida tem caráter simbólico quando se olha para a trajetória que, pelo menos, quatro deles constituíram com a camisa riverista. Afinal, Casco, Enzo, Nacho e Pity ultrapassaram a marca dos 150 jogos com a camisa do River e, entre uma extensa lista de títulos, integraram o marcante troféu da Libertadores 2018. Na oportunidade, o Millonario bateu o Boca Juniors, por 3 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu.

Além dos jogadores citados, o processo de reformulação no River Plate tem outros nomes também com vínculo que terminam no dia 31 de dezembro. Como, por exemplo, os zagueiros Federico Gattoni (emprestado pelo Sevilla) e Paulo Díaz, que deve ficar livre na próxima janela de transferências.

Por ora, o único nome com fim próximo do seu contrato que tem boas chances de permanecer no River Plate é o meio-campista Galoppo, emprestado pelo São Paulo ao clube argentino. Em razão de não ter atingido os termos técnicos mínimos para a obrigação da compra de seus direitos, cabe negociação junto a representação paulista.

Do lado do River, existe o interesse em manter o atleta no seu país natal e também do Tricolor em viabilizar o negócio pelo caráter financeiro. Afinal, o preço inicialmente fixado no acordo de empréstimo, por 60% dos direitos econômicos, era de 3,2 milhões de dólares (R$ 17,1 milhões).


