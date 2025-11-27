Representante de Hulk aguarda Atlético e não garante permanência do atacante

Marisa Ajila negou contato do Grêmio pelo jogador e revelou que não houve reunião com a diretoria por possível renovação de contrato

Advogada e representante do camisa 7, Marisa Alija revelou que não houve conversas com a diretoria para uma possível extensão do vínculo.

Ídolo do Atlético, Hulk tem contrato até o fim de 2026. No entanto, nas últimas semanas, surgiram boatos de uma possível saída do clube, o que movimentou os corredores da Arena MRV e até os torcedores.

“Não tivemos nenhum contato do Atlético no sentido de sentar e falar sobre o contrato dele. Quando isso foi falado pelo Bracks (executivo de Futebol), de forma equivocada e mal interpretada, segundo o presidente Sérgio Coelho, eu mesma falei com o presidente, que me disse que nunca foi interesse dele e dos acionistas negociar o Hulk”, disse a representante, ao “ge”.

“Se o Atlético tiver interesse em negociar o Hulk, não tem problema nenhum, sentaremos e resolveremos. Entramos pela porta da frente e é por ela que sempre saímos de todos os clubes pelos quais ele passou”, emendou.

Em fevereiro do ano passado, Hulk renovou o seu contrato com o Galo, que expira no fim do ano que vem. A cúpula do Atlético garante desejar a permanência do jogador, que chegou a ficar no banco de reservas por um bom período com o técnico Jorge Sampaoli. Nos últimos jogos, contudo, recuperou a titularidade.

Advogada nega contato do Grêmio por Hulk

Marisa Alija afirmou ainda que não recebeu propostas por Hulk. Na última quarta-feira (26), surgiu a informação sobre um possível interesse do Grêmio em ter o atacante em 2026, mas teria esbarrado nos altos salários do jogador. A representante apontou ainda que o camisa 7 tem uma cláusula de prorrogação por uma temporada em caso de cumprimento de algumas metas.