Representante de Hulk aguarda Atlético e não garante permanência do atacante

Representante de Hulk aguarda Atlético e não garante permanência do atacanteMarisa Ajila negou contato do Grêmio pelo jogador e revelou que não houve reunião com a diretoria por possível renovação de contrato
Ídolo do Atlético, Hulk tem contrato até o fim de 2026. No entanto, nas últimas semanas, surgiram boatos de uma possível saída do clube, o que movimentou os corredores da Arena MRV e até os torcedores.
Advogada e representante do camisa 7, Marisa Alija revelou que não houve conversas com a diretoria para uma possível extensão do vínculo.
“Não tivemos nenhum contato do Atlético no sentido de sentar e falar sobre o contrato dele. Quando isso foi falado pelo Bracks (executivo de Futebol), de forma equivocada e mal interpretada, segundo o presidente Sérgio Coelho, eu mesma falei com o presidente, que me disse que nunca foi interesse dele e dos acionistas negociar o Hulk”, disse a representante, ao “ge”.
“Se o Atlético tiver interesse em negociar o Hulk, não tem problema nenhum, sentaremos e resolveremos. Entramos pela porta da frente e é por ela que sempre saímos de todos os clubes pelos quais ele passou”, emendou.
Em fevereiro do ano passado, Hulk renovou o seu contrato com o Galo, que expira no fim do ano que vem. A cúpula do Atlético garante desejar a permanência do jogador, que chegou a ficar no banco de reservas por um bom período com o técnico Jorge Sampaoli. Nos últimos jogos, contudo, recuperou a titularidade.
Advogada nega contato do Grêmio por Hulk
Marisa Alija afirmou ainda que não recebeu propostas por Hulk. Na última quarta-feira (26), surgiu a informação sobre um possível interesse do Grêmio em ter o atacante em 2026, mas teria esbarrado nos altos salários do jogador. A representante apontou ainda que o camisa 7 tem uma cláusula de prorrogação por uma temporada em caso de cumprimento de algumas metas.
“O Hulk tem contrato até dezembro de 2026, com cláusula de prorrogação por meta pra mais um ano. Jamais daria ok para proposta alguma, mesmo se ela tivesse chegado”, disse a advogada do atletas, antes de encerrar:
” Desde 2021, sempre houve propostas. Elas foram devidamente apresentadas ao Atlético. Dito isso, nenhuma proposta do Grêmio chegou até esse momento. Se chegar, pode ter certeza que levaremos ao Atlético, como sempre fizemos”.