Ramón vive dilema para escalar ataque do Internacional contra o Vasco

Vitinho, um dos destaques do Colorado, deve seguir no time titular. Outra vaga está em disputa entre Borré, Carbonero e Ricardo Mathias

Na comparação entre as opções, Borré atravessa um momento delicado. O atacante desperdiçou pelo menos três chances claras no empate diante do Santos e acabou vaiado pela torcida no Beira-Rio. Apesar disso, ele deu a assistência para o gol de Alan Patrick. Devido ao desgaste físico e ao ambiente desfavorável, a comissão técnica avalia preservá-lo no banco.

O técnico Ramón Díaz vive um dilema para escalar o ataque do Internacional no confronto com o Vasco, nesta sexta-feira (28), em São Januário. A tendência é que Vitinho seja mantido entre os titulares, já que vem se destacando desde a chegada da família Díaz. A segunda vaga ofensiva, no entanto, segue indefinida entre Borré, Carbonero e Ricardo Mathias.

Borré demonstra comprometimento

Mesmo sob críticas, Borré mostrou comprometimento. Segundo Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón, o centroavante se colocou à disposição para atuar logo após uma longa viagem na Data Fifa. Ele saiu de Nova Iorque para Boston, depois seguiu para São Paulo e, por fim, chegou a Fortaleza. O colombiano desembarcou cerca de dez horas antes do duelo contra o Ceará e, apesar do desgaste, pediu para jogar. Em meio à luta contra o rebaixamento, tal postura reforça seu prestígio interno.

Carbonero também retornou da seleção colombiana, mas vive situação distinta. Reserva contra o Ceará, ele foi expulso após entrar no segundo tempo e cumpriu suspensão no jogo contra o Santos. Assim, segue na disputa direta com Ricardo Mathias pela vaga no ataque.

Ricardo Mathias ganha força e vira alternativa real

Revelação da temporada, Ricardo Mathias, de 19 anos, tem apoio da torcida após marcar gols decisivos — como contra o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores, e no triunfo sobre o Ceará no Castelão. A expectativa era de que ele começasse contra o Santos, mas um desconforto muscular o tirou do time. Apesar disso, o jovem segue bem cotado para enfrentar o Vasco.

Ramón Díaz definirá a escalação no treino desta quinta-feira (27). No meio-campo, a formação deve ser mantida com Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick mais adiantado.