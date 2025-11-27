Portugal vence Áustria e conquista pela primeira vez o Mundial Sub-17

Portugal vence Áustria e conquista pela primeira vez o Mundial Sub-17Anísio Cabral marca o único gol do jogo na vitória por 1 a 0 sobre os austríacos, nesta quinta-feira, em Doha, no Catar
A seleção de Portugal tornou-se pela primeira vez campeã da Copa do Mundo Sub-17. Nesta quinta-feira (27), os portugueses fizeram o simples e venceram a Áustria por 1 a 0, no Khalifa International Stadium, em Doha. O único gol da partida aconteceu do artilheiro Anísio Cabral ainda no primeiro tempo. Os Lusos tiveram o controle na maior parte do jogo, mas souberam sofrer e seguraram o ímpeto final dos austríacos.
Com isso, Portugal levanta pela primeira vez o troféu da competição da categoria. Áustria, que perdeu seu único jogo an decisão, ficou com o vice-campeonato. Na sequência, a Itália ficou em terceiro lugar, enquanto o Brasil na quarta colocação.
O Jogo
A seleção de Portugal criou as melhores oportunidades da partida na etapa inicial e saiu em vantagem. Logo aos dois minutos, Mateus arriscou um chute que saiu pela esquerda. Aos 12, Duarte Cunha chegou a balançar as redes na saída do goleiro Posch, mas o lance foi anulado por falta. No entanto, aos 31 do primeiro tempo, Anísio Cabral aproveitou cruzamento de Duarte Cunha pelo lado direito e abriu o placar. A melhor chance da Áustria aconteceu aos 13 minutos, quando Deshishiku finalizou, e o goleiro Romário Cunha fez uma grande defesa.
Na segunda etapa, porém, a Áustria aumentou o ritmo de jogo e começou a assustar os portugueses. Logo no início da partida, Werner e Jozepovic obrigaram Romário fazer grande defesa. A seleção de Portugal respondeu somente, aos 12, com Mauro Furtado em cobrança de falta. José Neto foi o que chegou mais perto em chute dentro da área.
Nos minutos finais, a seleção austríaca imprimiu uma pressão alucinante. Nduwke tentou emcobrir de cabeça, mas Romário colocou para escanteio. Na sequência, Frauscher, na área, chutou na trave, e em outra chance do país da Europa Central o goleiro português fez outra defesa. No fim, os Lusos soltaram o grito de campeão.
A campanha de Portugal
Portugal terminou a fase de grupos como o vice-líder do Grupo B, com seis pontos conquistados a partir de duas vitórias e uma derrota em três jogos. Na sequências, a seleção ganhou da Bélgica por 2 a 1. Pelas oitavas, levou a melhor sobre o México por 5 a 0. Nas quartas, foi a vez da Suíça de sofrer com os portugueses, que triunfaram por 2 a 0. E, nas semifinais, a seleção de Portugal empatou com o Brasil em 0 a 0 no tempo regulamentar mas, nos pênaltis, saiu vitoriosa por 6 a 5.
