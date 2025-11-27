Portugal vence Áustria e conquista pela primeira vez o Mundial Sub-17

A seleção de Portugal tornou-se pela primeira vez campeã da Copa do Mundo Sub-17. Nesta quinta-feira (27), os portugueses fizeram o simples e venceram a Áustria por 1 a 0, no Khalifa International Stadium, em Doha. O único gol da partida aconteceu do artilheiro Anísio Cabral ainda no primeiro tempo. Os Lusos tiveram o controle na maior parte do jogo, mas souberam sofrer e seguraram o ímpeto final dos austríacos. Com isso, Portugal levanta pela primeira vez o troféu da competição da categoria. Áustria, que perdeu seu único jogo an decisão, ficou com o vice-campeonato. Na sequência, a Itália ficou em terceiro lugar, enquanto o Brasil na quarta colocação.

A seleção de Portugal criou as melhores oportunidades da partida na etapa inicial e saiu em vantagem. Logo aos dois minutos, Mateus arriscou um chute que saiu pela esquerda. Aos 12, Duarte Cunha chegou a balançar as redes na saída do goleiro Posch, mas o lance foi anulado por falta. No entanto, aos 31 do primeiro tempo, Anísio Cabral aproveitou cruzamento de Duarte Cunha pelo lado direito e abriu o placar. A melhor chance da Áustria aconteceu aos 13 minutos, quando Deshishiku finalizou, e o goleiro Romário Cunha fez uma grande defesa. Na segunda etapa, porém, a Áustria aumentou o ritmo de jogo e começou a assustar os portugueses. Logo no início da partida, Werner e Jozepovic obrigaram Romário fazer grande defesa. A seleção de Portugal respondeu somente, aos 12, com Mauro Furtado em cobrança de falta. José Neto foi o que chegou mais perto em chute dentro da área.