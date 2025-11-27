Paulo Turra critica demissão no Santos e crava: “Se tivesse permanecido, não cairia”

Em entrevista, técnico exalta parceria com Felipão, detalha saída do Athletico e vê problema estrutural no Peixe além do campo / Crédito: Jogada 10

O técnico Paulo Turra participou do podcast Denílson Show na última segunda-feira (24/11) e não fugiu das polêmicas. O treinador, que teve uma passagem relâmpago pelo Santos em 2023, fez uma afirmação contundente sobre o rebaixamento inédito do clube ocorrido naquele ano. Segundo ele, a história seria diferente se a diretoria tivesse mantido seu trabalho. “Eu falo com toda certeza: se tivesse permanecido o Santos não seria rebaixado”, garantiu Turra, demonstrando confiança em seus métodos.

Ele explicou que sua saída da Vila Belmiro ocorreu por motivos extracampo. “A questão do Santos foi por conta daquela entrevista após o jogo com o Athletico. Depois disso o presidente ficou puto e no dia seguinte fui demitido”, revelou. Vale lembrar que Turra disse não se sentir seguro no cargo e perguntado sobre o mau momento do Santos, respondeu que o clube se encontrava em crise há 930 dias, tempo em que o então presidente Andres Rueda estava no cargo. O técnico, no entanto, defendeu seu legado curto no clube. “Naquele período eu indiquei jogadores, que ajudaram naquela recuperação momentânea de 2023 e não tive a continuidade. O problema não se resumia ao Paulo Turra, por que depois da minha saída já passaram quantos técnicos lá?”, questionou.

O ex-zagueiro também fez uma análise crítica sobre o ambiente do clube paulista. “Muitos torcedores tiraram sarro, mas a prova está aí. O Santos é um clube grande, mas o problema é que a cidade acha que o clube é só dali e não se expande”, opinou. Ele ainda revelou que manteve contato com o elenco após a queda.

“Nesse ano, eu recebi muitas mensagens dos jogadores falando que se ficássemos iríamos permanecer na série A”, completou Turra. Paulo Turra fala sobre admiração por Felipão Antes de falar do Santos, o treinador exaltou sua longa parceria com Luiz Felipe Scolari. Turra trabalhou como auxiliar de Felipão por seis anos, período que ele considera fundamental para sua formação. “Esses seis anos ao lado do professor Felipe foram a minha faculdade”, disse.

Ele também lamentou a falta de reconhecimento ao pentacampeão no Brasil. “Muitos só lembram dele de 2014, mas esquecem a sua história. Se ele estivesse em qualquer país da Europa, ele teria uma estátua, mas nós brasileiros depreciamos o nosso produto”, desabafou. Sobre sua passagem pelo Athletico-PR, Turra explicou que o plano de sucessão já existia desde 2017.