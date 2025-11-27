Palmeiras espera final da Libertadores para selar renovação com Abel Ferreira

Treinador tem contrato até o final do ano, mas Verdão já trabalha com a extensão do vínculo ao menos até o fim de 2026 / Crédito: Jogada 10

A relação entre Palmeiras e Abel Ferreira vive um capítulo decisivo justamente na semana mais importante da temporada. Às vésperas da final da Libertadores contra o Flamengo, no sábado (29/11), em Lima, a diretoria reafirmou publicamente que deseja contar com o treinador até dezembro de 2027. A renovação, porém, continua pendente e deve seguir assim por mais alguns dias. O novo vínculo está alinhado desde o meio do ano. São mais dois anos de contrato, sem multa rescisória para nenhuma das partes. Mesmo assim, Abel optou por adiar a assinatura para evitar que o tema interferisse no foco da equipe.

Sempre questionado sobre o assunto, o português repetiu o discurso de concentração total nos compromissos do Verdão, que brigou pelo título do Brasileirão até as últimas rodadas, mas agora tem chances mínimas de ser campeão nacional. Leila diz que resultado não muda o plano do Palmeiras Apesar de cobranças recentes e do reconhecimento de que o time oscilou na reta final, a presidente Leila Pereira reforçou que não cogita alteração no comando técnico. Mesmo que o Palmeiras não conquiste a Libertadores. “Independentemente do resultado da Libertadores, é meu desejo a continuidade do meu treinador e do meu diretor de futebol. Até dezembro de 2027”, afirmou a mandatária. Internamente, o clube trabalha com apenas o cenário de ter Abel no comando em 2026. Todas as decisões estruturais, de reformulação do elenco à organização do planejamento do próximo ano, passam diretamente pelo treinador. A diretoria trata a assinatura como um procedimento formal atrasado, não como um risco real de saída.

Abel também indica permanência O técnico, por sua vez, adotou um tom semelhante nos últimos meses. Publicamente, garantiu a permanência, independente da formalização contratual. “Se tiver que chegar para o ano (que vem) sem assinar meu contrato, eu chego para o ano sem assinar meu contrato. Não preciso de um papel para dizer que eu quero ficar. (…) Preciso só que as pessoas estejam no clube e confiem no trabalho e os torcedores também. Se os torcedores não confiarem, não vou ser empecilho a ninguém”, disse Abel, em setembro. Embora a manutenção de Abel não dependa da conquista do título, o duelo contra o Flamengo carrega enorme significado para o clube. Caso a taça não venha, será a primeira temporada sem títulos desde a chegada do treinador, há cinco anos.