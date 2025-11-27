Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ortiz, do Flamengo, é liberado e deve atuar na final da Libertadores

Zagueiro se recupera de estiramento no tornozelo direito e tem grande chance de estar em campo contra o Palmeiras, no sábado
O Flamengo ganhou uma ótima notícia nesta quinta-feira (27). O zagueiro Léo Ortiz foi liberado pelo departamento médico e deve atuar na final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29), às 17h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. A informação inicial é da ESPN.

Léo Ortiz, afinal, se recuperou de um estiramento no tornozelo direito. Agora, o defensor depende apenas do técnico Filipe Luís para retornar. A presença do defensor no time titular está nas mãos do técnico. Ele sofreu lesão no dia 19 de outubro, contra o próprio Palmeiras e completará um mês sem ir a campo pelo rubro-negro.

No entanto, o técnico Filipe Luís ainda vai definir a escalação no treino desta sexta-feira. Caso o jogador seja baixa, Danilo será o titular. Mas diante da possibilidade, o torcedor rubro-negro já ficou eufórico. Arlison Serra, de Manaus, e que já está em Lima para o duelo exaltou o retorno do zagueiro. Além disso, ele também projetou um gol do defensor.

“Sensacional esse retorno. Vai ser nosso cão de guarda, não vai passar nada. Ele e o Léo Pereira vão fechar tudo e a gente vai sair com a vitória. Estava fazendo muita, muita falta”, disse ao Jogada10 antes de complementar.

“Recentemente, a zaga deu um vacilo ou outro lá. Mas, com a liderança dele (Ortiz), sem dúvida nenhuma, vai fechar tudo. Me sinto muito mais seguro com essa zaga, é a dupla do momento. Vai ser a dupla do campeonato.

Dúvida no ataque

No ataque, o técnico Filipe Luís ainda não cravou os nomes para atuarem ao lado de Arrascaeta e Bruno Henrique. Carrascal larga na frente, enquanto Samuel Lino, Everton Cebolinha e Luiz Araújo disputam a última vaga.

O provável Flamengo é o seguinte: Rossi; Varela, Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Lino (Cebolinha ou Luiz Araújo).

Na sexta, o treino será às 9h30 (local, 11h30 de Brasília). Neste dia, também está programada coletiva do técnico Filipe Luis, bem como de outro jogador a ser determinado.

