Ortiz, do Flamengo, é liberado e deve atuar na final da Libertadores

Zagueiro se recupera de estiramento no tornozelo direito e tem grande chance de estar em campo contra o Palmeiras, no sábado / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ganhou uma ótima notícia nesta quinta-feira (27). O zagueiro Léo Ortiz foi liberado pelo departamento médico e deve atuar na final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29), às 17h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. A informação inicial é da ESPN. Léo Ortiz, afinal, se recuperou de um estiramento no tornozelo direito. Agora, o defensor depende apenas do técnico Filipe Luís para retornar. A presença do defensor no time titular está nas mãos do técnico. Ele sofreu lesão no dia 19 de outubro, contra o próprio Palmeiras e completará um mês sem ir a campo pelo rubro-negro.

No entanto, o técnico Filipe Luís ainda vai definir a escalação no treino desta sexta-feira. Caso o jogador seja baixa, Danilo será o titular. Mas diante da possibilidade, o torcedor rubro-negro já ficou eufórico. Arlison Serra, de Manaus, e que já está em Lima para o duelo exaltou o retorno do zagueiro. Além disso, ele também projetou um gol do defensor. “Sensacional esse retorno. Vai ser nosso cão de guarda, não vai passar nada. Ele e o Léo Pereira vão fechar tudo e a gente vai sair com a vitória. Estava fazendo muita, muita falta”, disse ao Jogada10 antes de complementar. “Recentemente, a zaga deu um vacilo ou outro lá. Mas, com a liderança dele (Ortiz), sem dúvida nenhuma, vai fechar tudo. Me sinto muito mais seguro com essa zaga, é a dupla do momento. Vai ser a dupla do campeonato. Dúvida no ataque No ataque, o técnico Filipe Luís ainda não cravou os nomes para atuarem ao lado de Arrascaeta e Bruno Henrique. Carrascal larga na frente, enquanto Samuel Lino, Everton Cebolinha e Luiz Araújo disputam a última vaga.