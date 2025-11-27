O que o São Paulo precisa para voltar a Libertadores?

O Fluminense ocupa a sétima posição, enquanto o Tricolor Paulista aparece logo atrás, em oitavo, com sete pontos de desvantagem. Caso conquiste os três pontos fora de casa, o São Paulo diminuiria a diferença para quatro pontos com apenas duas rodadas restantes.

O São Paulo encara o Fluminense nesta quinta-feira (27/11), às 20h30, no Maracanã, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo decisivo na temporada. Afinal, uma vitória coloca o Tricolor Paulista de volta na briga direta por um lugar no grupo dos sete primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, a zona que hoje garante vaga para a próxima Libertadores.

A recuperação na tabela seria valiosa não apenas pela possibilidade real de alcançar o G7, como também pela chance de que o G8 torne-se realidade. Se o campeão da Copa do Brasil terminar o Brasileirão dentro desse grupo, a oitava vaga automaticamente herdará classificação para a Libertadores. Esta é justamente a posição da equipe de Hernán Crespo na tabela.

O São Paulo, porém, chega ao Maracanã desfalcado. No primeiro turno, venceu o Fluminense por 3 a 1, no Morumbis, com gols de Arboleda, Ferreira e Tapia. Dos três jogadores, apenas o chileno estará em campo desta vez, já que os outros dois estão lesionados e sequer viajaram ao Rio de Janeiro.

Além dos desfalques, o retrospecto pesa. A última vitória tricolor sobre o Fluminense no Maracanã aconteceu em 2020, quando Brenner marcou duas vezes no triunfo por 2 a 1. Desde então, o estádio se impôs como terreno hostil, seja pela força do rival carioca, seja pela oscilação do São Paulo como visitante ao longo das temporadas.

A reta final do São Paulo no Brasileiro

A reta final do Brasileirão reserva mais desafios. Depois do confronto no Maracanã, o São Paulo recebe o Internacional, que briga para se afastar da zona de rebaixamento, e encerra sua participação enfrentando o Vitória, em Salvador, outro adversário direto na parte inferior da tabela. Para os comandados de Hernán Crespo, os últimos três jogos trazem diferentes cenários de pressão e necessidade de pontuação.