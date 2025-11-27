Neymar treina mais uma vez e está confirmado para o duelo do Santos contra o Sport

Atacante está relacionado para o confronto na Vila Belmiro, mas segue sendo monitorado pelo departamento médico do clube

Pelo segundo dia consecutivo, Neymar partiipou do treinamento do Santos e está confirmado para a partida desta sexta-feira (28), contra o Sport. O craque participou da atividade entre os titulares de Juan Pablo Vojvoda e passou por novos exames após o trabalho realizado na Vila Belmiro.

O Peixe relacionou o jogador para a partida. Entretanto, o craque passará por uma nova availação antes do jogo, conforme o monitoramento diário realizado pelo clube. Caso seja detectada uma piora no quadro, há a possibilidade do craque ser cortado.