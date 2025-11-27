Neymar desfalcou o Santos em mais da metade dos jogos no Brasileirão

Astro contratado para liderar uma mudança estrutural no clube enfrenta sequência de lesões e perde mais da metade dos jogos do Peixe

Até aqui, o meia-atacante participou de 17 rodadas da Série A, 14 delas como titular. Nesse período, o Santos somou seis vitórias, cinco empates e seis derrotas, com quatro gols marcados pelo ídolo. O número revela que Neymar esteve disponível em apenas 48,6% dos compromissos da equipe.

Pensado como o nome capaz de reposicionar o Santos esportiva e comercialmente, Neymar ainda não conseguiu transformar em campo o impacto que sua volta gerou fora dele. Aos 33 anos, o camisa 10 convive com limitações físicas desde o início do Brasileiro e tem sido ausência em mais partidas do que presença ao longo da campanha.

Por outro lado, o Peixe jogou 18 vezes sem seu principal atleta. Nesses duelos, o time acumulou nove derrotas, seis empates e somente três vitórias. Isso significa que o clube passou 51,4% da competição sem poder contar com o jogador.

O cenário tem relação direta com o histórico recente de problemas físicos. Das 18 ausências, 14 ocorreram por diferentes episódios de lesão muscular na coxa, espalhados por três momentos da temporada. Além disso, Neymar cumpriu duas suspensões, ficou fora de uma partida por precaução no gramado sintético e perdeu outro jogo por dores no joelho, incômodo que voltou a ser monitorado nesta semana.

Mesmo assim, o camisa 10 tenta mudar o desfecho de seu ano. Ele realizou novos exames e tem participado dos treinos no CT Rei Pelé. Assim, deixa aberta a possibilidade de atuar nas três rodadas restantes: Sport, Juventude e Cruzeiro. A reta final está sendo tratada internamente como crucial não só para a permanência do Santos na Série A, mas também para a avaliação do projeto de longo prazo que envolve o craque.

A situação do Santos no Brasileiro

O momento não permite margem para erros. O Santos ocupa a 17ª colocação, com 38 pontos, um abaixo do Vitória, que abre a zona de segurança. A reação precisa começar já na próxima sexta-feira, quando o Peixe recebe o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada.