Neiser Villarreal poderá reforçar o Cruzeiro na Copa do Brasil? Entenda

Neiser Villarreal já está em Belo Horizonte, mas só poderá estrear em janeiro, quando abre a janela de inscrição de jogadores no Brasil

O atacante Néiser Villarreal, joia da seleção da Colômbia de base, já está em Belo Horizonte para assinar contrato com o Cruzeiro. O vínculo terá duração de cinco anos tendo início em janeiro de 2026. Portanto, o jogador não poderá reforçar a Raposa na semifinal da Copa do Brasil, já que a janela de transferências está fechada.

Villarreal fechou com o Cruzeiro após rescindir o contrato com o Millonarios, da Colômbia, em novembro. A janela de transferência do Brasil fechou no dia 2 de setembro. Dessa forma, o atacante estará à disposição no início da próxima temporada.