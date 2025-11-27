Neiser Villarreal poderá reforçar o Cruzeiro na Copa do Brasil? Entenda

Neiser Villarreal poderá reforçar o Cruzeiro na Copa do Brasil? EntendaNeiser Villarreal já está em Belo Horizonte, mas só poderá estrear em janeiro, quando abre a janela de inscrição de jogadores no Brasil
O atacante Néiser Villarreal, joia da seleção da Colômbia de base, já está em Belo Horizonte para assinar contrato com o Cruzeiro. O vínculo terá duração de cinco anos tendo início em janeiro de 2026. Portanto, o jogador não poderá reforçar a Raposa na semifinal da Copa do Brasil, já que a janela de transferências está fechada.
Villarreal fechou com o Cruzeiro após rescindir o contrato com o Millonarios, da Colômbia, em novembro. A janela de transferência do Brasil fechou no dia 2 de setembro. Dessa forma, o atacante estará à disposição no início da próxima temporada.
LEIA MAIS: Ex-Cruzeiro faz palpite audacioso sobre semifinal contra o Corinthians: “Quase impossível”
Entretanto, o Cruzeiro terá os reforços de Keny Arroyo e Ryan Guilherme para enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. Ambos foram inscritos antes da classificação para a semifinal, dentro do prazo de inscrição de novos jogadores, que terminou no dia 3 de outubro.
As datas da semifinal já estão definidas. No dia 10 de dezembro (quarta-feira), o Cruzeiro recebe o Corinthians, no Mineirão. O jogo da volta acontece no dia 14 (domingo), na Neo Química Arena.