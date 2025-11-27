Luiz Gustavo desabafa após goleada sofrida pelo São Paulo: “Nada é por acaso”

Se a torcida vê a goleada como um reflexo da temporada, quem estava dentro de campo não pensa diferente. O volante Luiz Gustavo, capitão do time na partida, fez um forte desabafo ao final do jogo. Na visão do jogador, existem pessoas dentro do clube que não assumem suas responsabilidades e a consequência aparece dentro de campo.

O São Paulo viveu uma das suas piores partidas na história no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (27), o Tricolor foi goleado por 6 a 0 pelo Fluminense , no Maracanã, em um resultado que deixou evidente diversos problemas dentro do Tricolor.

“Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade, as pessoas têm que começar a assumir algumas situações que nós estamos botando a cara. A culpa é nossa, nós jogadores que fizemos a m*** que fizemos hoje. Mas acho que esse clube é muito grande, que merece, de uma vez por todas, ter uma direção, um plano claro, o que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui neste clube”, afirmou em entrevista ao canal SporTV.

Responsabilidades dentro do São Paulo

Com o contrato próximo do fim, Luiz Gustavo evidenciou uma possível saída do Tricolor. O jogador destacou que se sente de cabeça erguida, mesmo com a noite trágica que aconteceu no Maracanã e pediu desculpa à torcida pela goleada sofrida. Além disso, o capitão tricolor pediu que as responsabilidades sejam assumidas a partir de quem está na parte de cima do clube.

“Eu não sei o que vou fazer da minha vida ano que vem, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida, sendo honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos. Mas uma coisa é certa, está na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir as responsabilidades. Todo mundo tem responsabildade, assumir de cima para baixo, para que esse clube possa voltar a ser alguma coisa grande no futebol”, enfatizou.

“Não dá mais”

Por fim, o volante cobrou que outros responsáveis apareçam para solucionar os problemas. Luiz Gustavo mostrou grande indignação, ao enfatizar que não da mais para viver nesta situação e que as pessoas precisam agir para evoluir o São Paulo.