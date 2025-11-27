Leila confirma permanência de Abel e reforça apoio antes da final da Libertadores

Presidente diz que já sabia do “fico”, defende decisão de priorizar a Liberta e admite que pode “perder a linha” em caso de título / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desembarcou em Lima na tarde desta quinta-feira (27) e comentou a declaração de Abel Ferreira, que confirmou sua permanência no clube para 2026. Leila se juntou à delegação alviverde antes da final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para sábado (29), no Estádio Monumental. Segundo ela, o anúncio do técnico não trouxe surpresa nos bastidores do clube.

“O que Abel falou não é novidade, ele já tinha confirmado comigo e eu tenho profunda confiança no treinador, no trabalho dele. Realmente acredito na palavra dele, como ele acredita na minha. Meu desejo é que ele fique conosco até dezembro de 2027, quando termina meu mandato”, explicou. Leila reforçou que decisões no clube não são tomadas com base em um único resultado. “Eu não tomo decisões no Palmeiras de acordo com o resultado de jogo, sob hipótese nenhuma, nunca”, disse. A dirigente também revelou ter conversado com o treinador e alguns jogadores nas vésperas da final, destacando o tamanho do jogo e o seu desejo pessoal.

“No sábado, no jogo mais importante dos últimos tempos, falei com Abel e outros jogadores. Tenho desejo de ser campeão como presidente, pois na última eu estava eleita, mas não tinha tomado posse. É um desejo grande meu e uma conquista grande para todos nós”, revelou. Mesmo assim, garantiu que o futuro do técnico não depende do que acontecer na decisão. “Independentemente do resultado, é meu desejo que ele continue. Acredito muito no trabalho da comissão técnica e, independentemente do que acontecer nesta final, ele continuará com a gente”, afirmou.

Leila fala sobre priorizar a Libertadores Leila também comentou a escolha da comissão técnica de poupar atletas no Brasileirão para focar na final continental. “O brasileiro, no fundo, a gente nunca desiste. Às vezes, na vida, tem de optar por um ou outro caminho; na vida não tem ensaio, é ao vivo e a cores. A decisão foi descansar os jogadores e a decisão é dele; a presidente não se mete, mas apoio a decisão do Abel”, disse. Ela ainda lembrou suas conquistas como mandatária e reforçou o objetivo principal do momento.