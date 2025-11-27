Juventude x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Jaconero joga a vida contra o Z4 diante do Esquadrão, que mira vaga na Libertadores

O Juventude vive situação crítica. Na 19ª posição com 33 pontos, o time gaúcho encara o jogo como uma verdadeira final para evitar o rebaixamento. Já o Bahia, com 56 pontos e na sexta colocação, busca a vitória para se firmar na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do próximo ano.

A 36ª rodada do Brasileirão traz um duelo de opostos nesta sexta-feira (28). O Juventude recebe o Bahia às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é decisiva para as pretensões de ambos, mas em extremos diferentes da tabela de classificação.

Onde assistir

A partida entre Juventude e Bahia, pela 36ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Juventude

O Juventude chega para o “tudo ou nada” após derrota para o São Paulo. O técnico Thiago Carpini conta com retornos importantes para tentar salvar o time: o goleiro Jandrei e o meia Nenê voltam de suspensão, assim como Rafael Bilu, recuperado de lesão. Por outro lado, o lateral Igor Formiga cumpre suspensão, enquanto Wilker Ángel, Peixoto e Gilberto seguem no departamento médico.

Como chega o Bahia

O Bahia chega motivado pela vitória sobre o Vasco e de olho em uma vaga no G5. O técnico Rogério Ceni terá que mudar a zaga obrigatoriamente, já que David Duarte está lesionado e Ramos Mingo, suspenso. Gabriel Xavier e Kanu devem formar a dupla defensiva. Michel Araújo e Sanabria continuam fora da equipe por lesão.

JUVENTUDE X BAHIA

Brasileirão – 36ª rodada

Data e hora: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Premiere