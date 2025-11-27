Justiça nega ação do Botafogo social contra SAF; saiba motivo

O juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), rejeitou, nesta quinta-feira (27), o recurso movido pelo Botafogo Social contra a SAF. O clube associativo, afinal, queria garantias financeiras de R$ 155 milhões da Eagle, empresa de John Textor, um interventor judicial na SAF e impedir a distribuição de lucros até a apresentação de um plano de regularização.

A negativa ocorreu por um erro de natureza técnica/processual na condução da ação. O desembargador determinou que o processo fosse ajuizado na primeira instância da Justiça Comum, e não diretamente no TJRJ (segundo grau), como foi feito. O mesmo se aplica ao pedido de nomeação de um observador judicial. O Lance! divulgou o documento inicialmente.