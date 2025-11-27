Jorginho explica negociação com o Palmeiras e escolha pelo Flamengo: “A grandeza fala por si”

Volante afirma que se impressionou com a dimensão do Rubro-Negro e que felicidade da esposa foi determinante para a escolha

“Acredito que a grandeza do Flamengo fala por si só. Então a resposta principal é pelo tamanho do Flamengo e pelo quanto eu queria voltar ao Brasil para ter a minha primeira experiência aqui estando bem, podendo performar, podendo dar alegria para a torcida”, disse o portal “ge”.

Quando decidiu voltar ao Brasil, Jorginho chegou a negociar com o Palmeiras, adversário do Flamengo na final da Libertadores , neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima. No entanto, o meio-campista optou pelo Rubro-Negro depois de um visita ao Rio de Janeiro e em virtude da grandeza do clube.

“Teve conversa. São muitas coisas nos bastidores. Conversei com o Palmeiras, como conversei com outras equipes. Não teve um motivo de não ir para lá e vir para cá. As conversas vão acontecendo com uma equipe, com outra, e você chega a uma decisão”, acrescentou.

Campeão da Champions League e da Eurocopa, o jogador possui vasta experiência no futebol europeu. Mesmo assim, admitiu que ficou impressionado com a dimensão do Flamengo e a paixão de sua torcida.

“Você sabe a grandeza do Flamengo, mas vivendo tanto tempo fora, acredito que quem está lá fora não tem noção do quão grande é. Você precisa realmente vir aqui, viver essa experiência, e aí passa a ter noção do tamanho que é o Flamengo. Eu imaginava que era grande, mas acabou me surpreendendo. Já era grande na minha cabeça, mas vivendo eu falei: “Caramba, é realmente mais do que eu imaginava”, completou.