Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

John Kennedy celebra o fim do seu jejum de gol no Fluminense

John Kennedy celebra o fim do seu jejum de gol no Fluminense

Atacante entra no segundo tempo e faz o quarto gol no 6 a 0 sobre o São Paulo. Ele não marcava há dez partidas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após a partida em que o Fluminense goleou por 6 a 0 a equipe do São Paulo, neste 27/11, pelo Brasileirão, no Maracanã, o atacante John Kennedy não escondeu o alívio. Afinal, ao fazer o quarto gol, acabou com um jejum que durava dez partidas (desde 1/10, no 2 a 2 com o Sport).

“É importante sempre fazer gol. Estava um pouco chateado, pois fiz bons jogos em outros, nem tanto, mas sem marcar. Voltando a fazer gol, a confiança aumenta. Agora é trabalhar um pouco mais, produzir mais gols e ajudar o Fluminense, pois a zica saiu.

Mas o que John não esperava era tamanha facilidade para o Fluminense, que impôs a maior goleada da história deste clássico.

“Pegamos o São Paulo abaixo do esperado; não esperávamos, mas imprimimos o ritmo desde o início. Antes fazíamos poucos gols e, desta vez, fomos felizes e eficientes”.

John Kennedy: “Agora é buscar vaga direta na Libertadores”

Esta foi a oitava vitória seguida do Fluminense jogando em casa. Além disso, confirmou a classificação para a Libertadores, mas apenas para a fase preliminar. O objetivo agora é se manter entre os cinco primeiros, o que valerá vaga direta para a fase de grupos.

“O Fluminense está crescendo, e isso vem facilitando. Estamos jogando bem e hoje não foi diferente. Agora é garantir a vaga direta na Libertadores.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar