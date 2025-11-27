John Kennedy celebra o fim do seu jejum de gol no Fluminense

Atacante entra no segundo tempo e faz o quarto gol no 6 a 0 sobre o São Paulo. Ele não marcava há dez partidas

Após a partida em que o Fluminense goleou por 6 a 0 a equipe do São Paulo, neste 27/11, pelo Brasileirão, no Maracanã, o atacante John Kennedy não escondeu o alívio. Afinal, ao fazer o quarto gol, acabou com um jejum que durava dez partidas (desde 1/10, no 2 a 2 com o Sport).

“É importante sempre fazer gol. Estava um pouco chateado, pois fiz bons jogos em outros, nem tanto, mas sem marcar. Voltando a fazer gol, a confiança aumenta. Agora é trabalhar um pouco mais, produzir mais gols e ajudar o Fluminense, pois a zica saiu.

Mas o que John não esperava era tamanha facilidade para o Fluminense, que impôs a maior goleada da história deste clássico.