John Kennedy celebra o fim do seu jejum de gol no Fluminense

John Kennedy celebra o fim do seu jejum de gol no FluminenseAtacante entra no segundo tempo e faz o quarto gol no 6 a 0 sobre o São Paulo. Ele não marcava há dez partidas
Após a partida em que o Fluminense goleou por 6 a 0 a equipe do São Paulo, neste 27/11, pelo Brasileirão, no Maracanã, o atacante John Kennedy não escondeu o alívio. Afinal, ao fazer o quarto gol, acabou com um jejum que durava dez partidas (desde 1/10, no 2 a 2 com o Sport).
“É importante sempre fazer gol. Estava um pouco chateado, pois fiz bons jogos em outros, nem tanto, mas sem marcar. Voltando a fazer gol, a confiança aumenta. Agora é trabalhar um pouco mais, produzir mais gols e ajudar o Fluminense, pois a zica saiu.
Mas o que John não esperava era tamanha facilidade para o Fluminense, que impôs a maior goleada da história deste clássico.
“Pegamos o São Paulo abaixo do esperado; não esperávamos, mas imprimimos o ritmo desde o início. Antes fazíamos poucos gols e, desta vez, fomos felizes e eficientes”.
John Kennedy: “Agora é buscar vaga direta na Libertadores”
Esta foi a oitava vitória seguida do Fluminense jogando em casa. Além disso, confirmou a classificação para a Libertadores, mas apenas para a fase preliminar. O objetivo agora é se manter entre os cinco primeiros, o que valerá vaga direta para a fase de grupos.
“O Fluminense está crescendo, e isso vem facilitando. Estamos jogando bem e hoje não foi diferente. Agora é garantir a vaga direta na Libertadores.”