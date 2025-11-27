Jogadores registram invasão de torcedores, e Jorginho relata: “Perdi minha camisa”

Os torcedores do Flamengo protagonizaram uma linda festa e motivou os jogadores antes do embarque para Lima, no Peru. Durante o trajeto até o Aeroporto do Galeão, dezenas de rubro-negros subiram em cima do ônibus dos atletas e invadiram o veículo pela “entrada” do teto . Assim, eles aproveitaram para prestar apoio, se declarar, abraçar, tirar foto e até mesmo ganhar uma camisa de presente. Assim, o volante Jorginho registrou nas redes sociais que perdeu a sua camiseta.

Apesar da invasão de dezenas de rubro-negros e da tentativa do solitário segurança em conter, o clima era de tranquilidade. Os torcedores, mesmo eufóricos, somente prestaram apoio e aproveitaram o momento para ter um contato mais de perto com seus ídolos. Portanto, nomes como Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique foram bastante tietados. O zagueiro Léo Pereira, aliás, chegou a registrar um momento ao lado de Luiz Araújo e Wallace Yan durante a invasão dos torcedores.

Festa acabou com confusão

Assim como ocorreu em 2019, 2021 e 2022, a torcida do Flamengo realizou o “AeroFla” para prestar apoio ao time no embarque. A delegação rubro-negra deixou o CT do Ninho do Urubu por volta das 14h (de Brasília) em direção ao Aeroporto do Galeão. Os torcedores, portanto, se concentraram no Terminal Aroldo Melodia, na Ilha do Fundão, conforme recomendado, antes de se deslocarem para o terminal de cargas.

Apesar do clima de euforia, a festa acabou com bombas de efeito moral, tiros de borracha e correria no entorno do Aeroporto do Galeão. A Polícia Militar, então, teve que afastar os torcedores do acesso à área de decolagem. O Flamengo decolou por volta das 17h e desembarcou em Lima, no Peru, nesta noite, por volta de 23h30. Na chegada ao hotel da concentração, haverá um jantar com a delegação.

Passo a passo do Flamengo em Lima

O Flamengo dá continuidade a preparação para a final da Libertadores nesta quinta-feira (27). Afinal, o Rubro-Negro realizará o primeiro treino na capital peruana por volta de 15h30 (de Brasília), em La Videna. Já na véspera da decisão, realiza a sua última atividade na parte da manhã, às 9h30, no mesmo local.