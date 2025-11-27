Jogadores de Fluminense e São Paulo entram em campo com cães; entenda

Jogadores de Fluminense e São Paulo entram em campo com cães; entendaAdversários desta quinta-feira (27) no Maracanã, tricolores promovem ação conjunta para incentivar a adoção de animais
Fluminense e São Paulo protagonizaram uma cena curiosa, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (27). Antes de a bola rolar pela 36ª rodada do Brasileirão, as equipes entraram em campo acompanhados de cachorros. Em resumo, se trata de uma ação de adoção em parceria com o Abrigo João Rosa. Todos os 22 cães, aliás, estão disponíveis para receberem novos lares.
A campanha, que teve iniciativa pelo lado do Fluminense, contou com o apoio do São Paulo e recebeu o nome de “Adote um cão guerreiro”. A ideia é sensibilizar os torcedores, dar visibilidade aos cães e incentivar a adoção responsável.
Uma loja do Abrigo João Rosa, aliás, foi montada no Maracanã, onde os torcedores podem contribuir com doações ou adquirir produtos do estande.
Os jogadores do Fluminense e do São Paulo entraram com os cães na coleira e, alguns, no colo. Além disso, fotos dos cães também passaram no telão do Maracanã.
Saiba como ajudar
Toda doação, seja no aspecto financeiro ou alimentação, produtos de limpeza e medicamentos podem ser entregues nos postos de coletas ou feiras de adoção. Compras nos parceiros recomendados pelo abrigo também podem ser efetuadas. Confira os contatos abaixo:
- @casa.tucano – (21) 99461-0394: Descontos especiais para o abrigo.
- @meyerpetshop – (21) 99984-4406: Utilize o cupom JOAOROSA para receber de 5% a 10% de desconto.
- @petfunrj – (21) 98040-7374: Utilize o cupom JOAOROSA e ganhe 15% de desconto.
Sobre o Abrigo João Rosa
O Abrigo João Rosa recebeu esse nome em homenagem ao seu fundador, João Rosa. Ele trabalhava e morava em um estacionamento, onde começou a acolher animais abandonados e feridos que apareciam pelas ruas. Com o tempo, João chegou a cuidar de cerca de 40 cães no local.
Diante da situação, o proprietário do estacionamento exigiu que João retirasse os animais ou deixasse o espaço. João optou por sair e construiu, sob um viaduto, um abrigo improvisado para si e para os cães. Essa decisão trouxe consequências pessoais: sua esposa se afastou, mas João escolheu permanecer ao lado dos animais.
Com o aumento do número de cães, os vizinhos passaram a reclamar do barulho e da quantidade de animais. Após diversas queixas, a Prefeitura do Rio concedeu a João um terreno maior. No entanto, o espaço era apenas um lote vazio, sem qualquer estrutura. Foi então que, com o apoio de uma protetora de animais, João iniciou as obras para erguer e organizar o que hoje é conhecido como Abrigo João Rosa.