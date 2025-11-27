Inter encara crise no gol e disputa acirrada por vagas para “decisão” contra o Vasco

Com três goleiros lesionados e reforços retornando de suspensão, Ramón Díaz redefine o time para duelo direto na luta contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O Internacional ampliou a lista de preocupações na luta contra o rebaixamento ao acumular problemas no gol e redefinir a disputa por vagas entre os titulares. A equipe chega ao duelo contra o Vasco, nesta sexta-feira (28), pressionada e com necessidade de reação imediata. Apesar da crise na meta — com três goleiros fora simultaneamente — o técnico Ramón Díaz conta com três retornos importantes após suspensão: o volante Luis Otávio, o atacante Bruno Tabata e o colombiano Carbonero. Assim, a disputa pela titularidade se reorganiza. No meio, Luis Otávio concorre com Bruno Gomes pela posição de primeiro volante, mas o camisa 29 segue como favorito. A tendência é de manutenção da estrutura criativa formada por Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick.

No ataque, Vitinho deve continuar entre os titulares, já que se destaca na era Díaz. Como o treinador pretende repetir o sistema com dois atacantes, a segunda vaga gera concorrência entre Borré, Carbonero e Ricardo Mathias. Crise no gol e o retorno de Rochet O setor mais crítico, porém, é o gol. Anthoni, Ivan e Kauan Jesus estão lesionados e sem previsão de retorno. Anthoni sofreu uma contusão muscular na coxa direita e dificilmente volta ainda nesta temporada. Ivan enfrenta lesão semelhante na coxa esquerda, enquanto Kauan Jesus trata uma grave lesão multiligamentar no tornozelo. Com isso, o Inter chegou ao ponto de ter apenas o jovem Diego Esser como alternativa imediata. Diante da emergência, o clube antecipou o retorno de Rochet, ainda em recuperação. O uruguaio voltou contra o Santos e deve permanecer como titular nas últimas três rodadas. Disputa na defesa e provável escalação A defesa também vive indefinições. Na lateral direita, Aguirre disputa espaço com Bruno Gomes, volante de origem. Diante desse cenário, o provável time do Inter para enfrentar o Vasco é: Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Gomes (Luis Otávio); Alan Patrick; Vitinho e Borré (Ricardo Mathias ou Carbonero).