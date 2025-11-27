Indefinição marca negociações por renovação do contrato entre Vasco e Betfair

Contrato de patrocínio máster entre o Gigante da Colina e a Betfair expira ao fim de dezembro, em parceria que dura pouco mais de um ano / Crédito: Jogada 10

Vasco e Betfair chegaram a um acordo, no começo de 2024, após uma negociação envolvendo o maior patrocínio máster da história do clube, ainda sob a gestão da 777 Partners. O contrato assinado em maio de 2024 rendeu R$ 45 milhões fixos no primeiro ano, já em 2025 a expectativa era de que o repasse alcançasse os R$ 70 milhões. A princípio, o vínculo termina ao fim de dezembro deste ano. Por sinal, há uma possibilidade de renovação por mais dois anos, porém nenhuma das partes deu indícios sobre uma definição neste caso. Assim, em contato com o Jogada10 por meio de nota, a casa de apostas ressaltou que aguarda o posicionamento do Gigante da Colina.

“A Betfair avalia continuamente seu portfólio de ativos esportivos para garantir alinhamento estratégico e maximizar conexão com torcedores e consumidores em todo o país. No momento, seguimos integralmente com todos os acordos vigentes, respeitando os contratos estabelecidos e o calendário do futebol brasileiro”, detalhou no comunicado. A reportagem entrou em contato com o Vasco, mas até o momento não recebeu qualquer manifestação. Em caso de uma resposta do clube, a matéria será atualizada. Conselho da reforma de São Januário debate mudanças no estádio do Vasco O Conselho Consultivo responsável pela reforma de São Januário se reuniu na última terça-feira (25), na Sede Náutica da Lagoa. Nesse sentido, os membros debateram sobre as possíveis intervenções e mudanças no transporte no entorno do estádio do Vasco.