Grêmio pode ter Monsalve nas duas últimas rodadas do Brasileiro

Imortal planeja o retorno do meia para o confronto contra o Fluminense, na terça-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na última terça-feira (25), após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, o técnico Mano Menezes indicou a volta do meia ao falar sobre os problemas de lesão que o Grêmio enfrentou nesta temporada, incluindo alguns dos reforços contratados na última janela de transferências, como o zagueiro Balbuena e o atacante Willian. Nos últimos dias, Monsalve tem feito trabalhos leves com bola.

O Grêmio pode ter um reforço para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Assim, o Imortal trabalha para ter o meia Monsalve na próxima terça-feira (2), no duelo contra o Fluminense. O jogador desfalcou a equipe nas últimas três partidas por conta de uma pancada na canela em um treino.

LEIA MAIS: Edenilson recebe apoio do elenco do Grêmio em meio às críticas da torcida

“Quantos jogos fizeram Willian, Balbuena, Marcos Rocha? Os três foram pouco utilizados. Eles chegaram em uma situação de se preparar para jogar. Até Marcos Rocha tinha poucos jogos (no Palmeiras), mas os outros vêm de uma parada mais longa e tivemos um limitador. Quando estiverem na condição ideal. Teremos Villasanti em abril, Monsalve que está voltando, talvez possa estar contra o Fluminense. Temos jogadores de qualidade que permitem ao Grêmio ter mais ambição”, explicou Mano.

Monsalve recebeu uma pancada em dividida no treino

O meia sofreu uma pancada em um lance com o zagueiro Gustavo Martins, no treino do dia 15 de novembro. A dividida criou um derrame, que gerou um inchaço no tornozelo do colombiano. Dessa maneira, desfalcou o Grêmio nos jogos contra Vasco, Botafogo e Palmeiras.

Anteriormente, Monsalve ficou um longo período fora de ação. Afinal, sofreu uma luxação no ombro direito no primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana, diante do Alianza Lima, no Peru, no dia 16 de julho. Assim, voltou a ser opção para Mano Menezes no fim de outubro.