Grêmio anuncia nova fornecedora de material esportivo

Depois de 10 anos com a Umbro, o Grêmio terá a New Balance como fornecedora de material esportivo a partir de 2026
O Grêmio tem um novo fornecedor de material esportivo. Na noite desta quinta-feira (27), o Tricolor anunciou que assinou o contrato com a New Balance. Dessa forma, depois de 10 anos de parceria, o clube gaúcho deixará de vestir uniformes feitos pela Umbro.

Em resumo, o contrato com a New Balance passa valer a partir de 2026 e será válido por cinco temporadas. Além disso, a empresa americana vai fornecer materais esportivos para o times principais masculino e feminino, além de todas as categorias de base.

“Estou muito feliz em poder anunciar esta nova parceria. Uma marca tão forte como a New Balance, atendendo aos anseios dos nossos torcedores em busca de uma nova fornecedora. Agora temos esta marca de nível mundial, que vai nos permitir o lançamento de novos produtos de altíssima qualidade. É um legado que deixamos para todos os gremistas”, disse o presidente do Grêmio Alberto Guerra.

Grêmio ainda não tem data para novo uniforme

O Grêmio prometeu revelar a nova camisa do clube em breve. No entanto, o clube só deve passar a usar o material da New Balance em fevereiro, quando também será disponibilizado para venda.

“Estamos formalizando esta parceria da New Balance com o Grêmio, que vai começar a partir de 2026. São duas marcas centenárias e é uma grande felicidade para a nossa empresa esta união, pois temos um posicionamento muito forte na região sul do país. Os torcedores podem esperar muitos produtos fora da caixa”, disse o diretor de marca da New Balance, Leandro Moraes.

No Brasil, a New Balance fornece material esportivo apenas para o São Paulo. Na Europa, no entanto, a empresa americana trabalha com clubes como Porto (Portugal), Bayer Leverkusen (Alemanha), Lille (França), Atalanta (Itália).

 

