Governo Federal lança Projeto de Lei para a criação da Universidade Federal do Esporte

Texto deve tramitar no Congresso Nacional no ano que vem e a iniciativa, pioneira na América Latina, iniciar as atividades em 2027

O Governo Federal lançou, na manhã desta quinta-feira (27), o Projeto de Lei para a criação da Universidade Federal do Esporte. Assim, o intuito é formalizar o ensino superior voltado para a formação de árbitros e profissionais do esporte no Brasil. A solenidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT/SP), de parlamentares ligados ao esporte e membros de entidades esportivas.

“A gente não pode permitir que o esporte sobreviva do milagre de cada um individualmente. O que a gente vai é dar condições científicas e técnicas para aperfeiçoar o que a pessoa já tem. Antigamente, a gente pensava em criar uma Universidade do Futebol. Eu falei que o esporte é mais do que o futebol. Precisamos qualificar profissionais para que a gente possa ser competitivo”, declarou o presidente.