Governo Federal lança Projeto de Lei para a criação da Universidade Federal do Esporte

Governo Federal lança Projeto de Lei para a criação da Universidade Federal do EsporteTexto deve tramitar no Congresso Nacional no ano que vem e a iniciativa, pioneira na América Latina, iniciar as atividades em 2027
O Governo Federal lançou, na manhã desta quinta-feira (27), o Projeto de Lei para a criação da Universidade Federal do Esporte. Assim, o intuito é formalizar o ensino superior voltado para a formação de árbitros e profissionais do esporte no Brasil. A solenidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT/SP), de parlamentares ligados ao esporte e membros de entidades esportivas.
“A gente não pode permitir que o esporte sobreviva do milagre de cada um individualmente. O que a gente vai é dar condições científicas e técnicas para aperfeiçoar o que a pessoa já tem. Antigamente, a gente pensava em criar uma Universidade do Futebol. Eu falei que o esporte é mais do que o futebol. Precisamos qualificar profissionais para que a gente possa ser competitivo”, declarou o presidente.
Nesse sentido, com a Universidade Federal do Esporte, o Governo Federal pretende atender três mil estudantes em até quatro anos. Os cursos serão em diferentes áreas, como ciência, gestão e nutrição. Além disso, terá cursos específicos voltados para a formação, o treinamento e o acompanhamento de atletas em diversas modalidades.
Ainda nesta quinta-feira (27), o Governo também anunciou a criação da Universidade Federal Indígena, que terá caminho semelhante ao da equivalente esportiva. A expectativa, portanto, é que o Projeto tramite no Congresso Nacional em 2026 e que a Universidade Federal do Esporte entre em funcionamento em 2027.
No entanto, Lula se mostrou otimista e espera que a instituição entre em funcionamento ainda em 2026. O campus principal será em Brasília, porém o Projeto de Lei pretende abarcar centros de excelência nas cinco regiões do Brasil, com aulas ministradas nas modalidades presencial, semipresencial e também por meio de ensino à distância.
