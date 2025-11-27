Fluminense x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Nesta quinta-feira (27), ainda com objetivos, Fluminense e São Paulo entram em campo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras, que ocupa a sétima posição, com 55 pontos, pode confirmar a sua presença na Libertadores em caso de vitória. Do outro lado, o Tricolor paulista está na oitava colocação, com 48. A equipe também tem esperança de ir à competição continental.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida e com o seu alto escalão. Diego Mazur, craque da locução esportiva, está confirmado na narração ao lado de Thiago Hugolini nos comentários e David Silva nas reportagens.