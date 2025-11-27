Fluminense encerra duelos contra paulistas; veja desempenho

Fluminense encerra duelos contra paulistas; veja desempenhoTricolor das Laranjeiras enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (26), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Fluminense vai em busca da vaga para Libertadores nesta quinta-feira (27). Para isso, o Tricolor precisa de ao menos um empate contra o São Paulo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será o último da equipe carioca contra times paulistas. Em 11 jogos, o Flu venceu quatro, empatou duas vezes e sofreu cinco derrotas. Assim, o time tenta passar ileso diante dos
Na última rodada, o time comandado por Luis Zubeldía empatou com o Palmeiras e poderia sair com o triunfo, mesmo jogando fora de casa. No entanto, o Tricolor das Laranjeiras sofre com desempenho longo do Rio de Janeiro. Diante dos paulistas, a equipe carioca venceu apenas o Corinthians, na Neo Química Arena. Isto, aliás, é uma dor de cabeça na temporada.
Dentro do Maracanã, a equipe tricolor não se impõe, mas tem desempenho melhor, com três vitórias. Diante do São Paulo, o Flu pode igualar as vitórias com o número de derrotas. Além disso, nos últimos 12 duelos, o retrospecto entre o Flu e São Paulo é de equilíbrio. Foram cinco vitórias do Tricolor carioca, cinco do clube paulista, além de dois empates.
Diante disso, o jogo virou uma decisão, já que o Flu pode garantir vaga na Libertadores em caso de empate ou vitória. Além disso, o São Paulo ainda tem esperança de carimbar a vaga, porém ainda precisa de vitórias e ainda depende de alguns resultados.
Fluminense contra paulistas no Brasileirão
– Palmeiras (0x0)
– Mirassol (1×0) (V)
– Mirassol (2×1) (D)
– Corinthians (0x1) (D)
– Santos 0x0 Fluminense
– RB Bragantino (4×2) (D)
– São Paulo (3×1) (D)
– Palmeiras (1×2) (D)
– Corinthians (0x2) (V)
– Santos (1×0) (V) Santos
– RB Bragantino (2×1) (V)