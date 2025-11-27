Fluminense e São Paulo promovem ação de incentivo à adoção de animais no Maracanã

Jogadores das duas equipes entrarão em campo acompanhados de cães do Abrigo João Rosa, todos disponíveis para adoção responsável

Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras idealizou a ação “Adote um cão guerreiro”, que foi prontamente abraçada pelo clube paulista. O intuito de ter os cães no gramado é sensibilizar os torcedores e dar visibilidade a animais que aguardam uma nova família.

Além disso, as fotos dos 22 cães que acompanharão os jogadores na entrada em campo vão aparecer no telão do estádio. Em seguida, alguns deles ficarão em um espaço dedicado no Setor Sul, onde os torcedores poderão ver de perto os animais. Cabe destacar que toda a ação terá o acompanhamento de um adestrador, um veterinário e voluntário, todos responsáveis por todos os cuidados necessários para os cães.

O Fluminense chegou a 55 pontos no Brasileirão e está na sétima colocação. Um simples triunfo contra o São Paulo pode garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem. O time também pode assegurar a classificação com um empate, em caso de tropeço do Corinthians e do Atlético-MG.

O Tricolor Paulista, por sua vez, ainda sonha em encostar no G7 e pelo menos terminar na oitava colocação. Afinal, se Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, poderão abrir uma nova vaga para o torneio continental via Brasileirão.

