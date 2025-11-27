Flamengo chega ao hotel com milhares de torcedores fazendo festa

O Flamengo já está em Lima, no Peru, para a final da Libertadores. A delegação rubro-negra, que desembarcou às 23h30 (de Brasília), na capital peruana, chegou ao Hotel Hilton, no bairro de Miraflores, nesta quarta-feira (26), com a festa de mais de mil torcedores. O Mais Querido chegou ao hotel cerca de 1h05 (de Brasília, 23h03 horário local). O local, aliás, é o mesmo onde a delegação ficou hospedada em 2019, quando venceu o River Plate, da Argentina, na decisão.

Os torcedores, aliás, já estavam há horas no local. Afinal, houve mobilização prévia por parte da torcida para concentração na Calle de Las Pizzas, no bairro de Miraflores, a poucas centenas de metros do hotel, situado na Avenida La Paz. Em um primeiro momento, os torcedores se aglomeraram em festa, cantando músicas de apoio. Posteriormente, a Polícia isolou as ruas e modificou o posicionamento dos gradis para melhor projetar a chegada do ônibus do Flamengo. Segundo apuração do Jogada10, 120 policiais trabalharam na operação.