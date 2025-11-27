Fan Zone em Lima agita torcedores de Palmeiras e Flamengo

Evento recebe milhares de pessoas nesta quinta-feira (27/11), antevéspera da final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

A Conmebol organizou uma Fan Zone em Lima, capital do Peru, para os dias que antecedem a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada para sábado (29/11), no Monumental. E, nesta quinta-feira (27/11), antevéspera do confronto, o Jogada10 esteve presente no evento, que contou com milhares de pessoas. E não foram só torcedores de Palmeiras e Flamengo que marcaram presença. Afinal, o evento contou com diversos peruanos, que se divertiam em meio aos inúmeros estandes para entretenimento. O espaço contava com um relógio de contagem regressiva para a decisão, mini estádio, troféu gigante, zona Kids, cabines para lanches, além das áreas dos patrocinadores da competição.

Flamengo: Leo Ortiz liberador para jogar a final Palmeiras: Abel confirma que fica no clube em 2026 Entre as atrações, torcedores podiam tirar fotos com uma réplica da taça, jogar futebol no mini-campo, totó, videogame e mais. Havia também desafios com prêmios, como acertar a bola em alvos ou reproduzir bicicletas em uma bola pendurada acima de uma piscina com pedaços de espuma.Peruanos:Palmieras e Flamengo, um “acontecimento mundial”. Peruanos também aproveitam para curtir a Fan Zone

Dessa forma, o clima era de descontração. Além disso, não à toa, muitos peruanos estavam no local como forma de confraternização com os irmãos sul-americanos. Pai e filho – ambos chamados Roberto – conversaram com a reportagem do Jogada10, portanto, revelando a sensação de receber tamanha decisão em sua casa. “Eu vim pela experiência, principalmente porque é a final da Copa Libertadores, para ver as torcidas de Flamengo e Palmeiras. Isso é algo que se vê muito no Brasil. É uma festa futebolística, por isso, estamos emocionados por receber tantos turistas”, disse Roberto Filho, torcedor do Alianza Lima. Já o pai, também “hincha” do Alianza, revelou gostar não só do futebol brasileiro, mas também do de todo o mundo. Ele não mediu as palavras para determinar a importância do duelo.