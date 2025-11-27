Falta fôlego? Vasco tem oito jogadores com mais de 50 jogos na temporada

Em crise por derrotas em sequência, Cruz-Maltino chega pressionado e cansado por permanência na Série A e por título na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Vasco está em crise e para sair dela vai precisar de muita força mental e física. As cinco derrotas seguidas minaram a confiança da equipe, mas uma vitória sobre o Internacional, sexta-feira (28), em São Januário, deve elevar a moral do time. No entanto, o cansaço vai continuar e a tendência é aumentar. O técnico Fernando Diniz não costuma poupar os seus jogadores, seja nos treinos, que costumam ser muito intensos, ou nos jogos. Isso se vê na quantidade de partidas disputadas por seus comandados. Do elenco, oito atletas foram a campo 50 vezes ou mais – dois chegaram na casa dos 60 jogos.

São os casos de Rayan e Léo Jardim. O atacante disputou 61 jogos na temporada, contando Vasco e Seleção Brasileira de base, sendo 54 partidas como titular. Já o goleiro entrou em campo 60 vezes, todas desde o início. O terceiro jogador do Vasco com mais partidas na temporada é Vegetti. O Pirata entrou em campo em 58 jogos, 52 como titular. Isso tudo com 37 anos. Hugo Moura (57), Nuno Moreira (56), Paulo Henrique (54), Lucas Piton (53) e Coutinho (50) completam a lista. Fôlego comprometido? A título de comparação, o Flamengo também possui oito atletas em seu elenco com mais de 50 jogos na temporada. No entanto, o Rubro-Negro está na decisão da Copa Libertadores, chegou na final do Carioca e disputou a Copa de Mundo de Clubes. Dessa forma, teve um calendário mais cheio em relação ao Vasco.