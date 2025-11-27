Ex-Cruzeiro faz palpite audacioso sobre semifinal contra o Corinthians: “Quase impossível”

Kleber concluiu a base de seu palpite com menção à crise vivida pelo clube paulista, sobretudo extracampo.

Semifinais entre Cruzeiro e Corinthians

Os confrontos estão marcados para os dias 10 e 14 de dezembro, com a ida no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30. Já a volta, no domingo (14), ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h.

Breve perfil de Kleber Gladiador

Kleber Giacomazzi de Souza Freitas teve carreira profissional entre 2003 e 2020. Revelado pelo São Paulo, passou por Dinamo Kiev, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Coritiba e Austin Bold (EUA).

Pela Raposa, destacou-se com 38 gols em 58 jogos entre 2009 e 2010. Conquistou nesse período o título do Campeonato Mineiro, além das campanhas relevantes na Copa Libertadores (vice) e no Campeonato Brasileiro (4º).

