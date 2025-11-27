Ex-Cruzeiro faz palpite audacioso sobre semifinal contra o Corinthians: “Quase impossível”Mineiros e paulistas se encaram em duelos de ida e volta, ambos em dezembro, pela sonhada vaga na final da Copa do Brasil 2025
Ao avaliar o duelo entre Cruzeiro e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, o ex-jogador Kleber Gladiador afirmou que vê a Raposa já classificada à final do torneio. O agora comentarista chegou a dizer que vê a eliminação mineira como “quase impossível” no contexto atual.
“Para mim, a chance é quase zero. Só não digo zero porque no futebol nem sempre o melhor vence”, iniciou o comentarista durante o programa Arena SBT. Ele prosseguiu com uma justificativa sobre a análise.
“É muito mais time que o Corinthians. O Cruzeiro é favorito, mas em mata-mata a gente sabe que nem sempre a coisa acontece a favor do time melhor. Então, por isso que [a chance] não é zero. Mas para mim? Quase impossível o Cruzeiro perder para o Corinthians”, completou.
Retrospecto como fundamento
Para corroborar sua análise, Kleber apontou os dois confrontos entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. “No primeiro turno, o Cruzeiro jogou em Itaquera e não sofreu em nenhum momento. Jogou melhor, inclusive. No Mineirão, atropelou o Corinthians. Poderia ter [feito] cinco ou quatro se o gol não fosse anulado”, recordou.
Kleber concluiu a base de seu palpite com menção à crise vivida pelo clube paulista, sobretudo extracampo.
Semifinais entre Cruzeiro e Corinthians
Os confrontos estão marcados para os dias 10 e 14 de dezembro, com a ida no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30. Já a volta, no domingo (14), ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h.
Breve perfil de Kleber Gladiador
Kleber Giacomazzi de Souza Freitas teve carreira profissional entre 2003 e 2020. Revelado pelo São Paulo, passou por Dinamo Kiev, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Coritiba e Austin Bold (EUA).
Pela Raposa, destacou-se com 38 gols em 58 jogos entre 2009 e 2010. Conquistou nesse período o título do Campeonato Mineiro, além das campanhas relevantes na Copa Libertadores (vice) e no Campeonato Brasileiro (4º).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar