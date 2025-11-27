Everaldo reconhece fase ruim no Fluminense: “Está faltando gol”Atacante não balança as redes desde 2 de agosto e acredita que contra o São Paulo, nesta quinta-feira, vai encerrar jejum de gols
O ataque do Fluminense vive um momento delicado por conta da pouca criatividade e poder de decisão. Titular do time, Everaldo não balança as redes desde a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu contra o Grêmio, no dia 2 de agosto, no Rio Grande do Sul. Ou seja, são mais de três meses sem marcar ou participações de gols pelo Tricolor das Laranjeiras. Ele, aliás, admitiu que o momento não é positivo.
“Todo jogador quer jogar, né? E comigo não é diferente. Estou fazendo o meu melhor. Eu sei que está faltando o gol. Mas tenho certeza que no jogo (contra o São Paulo), a oportunidade que aparecer, eu vou buscar fazer o meu melhor para fazer o gol e, como eu falei, buscar o resultado positivo pra gente”, disse o jogador ao “FluTV News”, canal oficial do clube.
A outra alternativa para a posição é o jovem John Kennedy, que também não conseguiu produzir nas chances que teve. Tem apenas um gol em 15 jogos, marcado de pênalti contra o Sport, no dia 1º de outubro. Além dele, Germán Cano somaa seis gols marcados no Brasileirão e 20 na atual temporada. Entretanto, não vive no melhor momento.
Diante, o ataque tricolor busca melhorar este aproveitamento nesta quinta-feira (27) contra o São Paulo, às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate ou vitória, o Fluminense confirma sua presença na Libertadores 2026.