Atacante não balança as redes desde 2 de agosto e acredita que contra o São Paulo, nesta quinta-feira, vai encerrar jejum de gols

O ataque do Fluminense vive um momento delicado por conta da pouca criatividade e poder de decisão. Titular do time, Everaldo não balança as redes desde a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu contra o Grêmio, no dia 2 de agosto, no Rio Grande do Sul. Ou seja, são mais de três meses sem marcar ou participações de gols pelo Tricolor das Laranjeiras. Ele, aliás, admitiu que o momento não é positivo.

“Todo jogador quer jogar, né? E comigo não é diferente. Estou fazendo o meu melhor. Eu sei que está faltando o gol. Mas tenho certeza que no jogo (contra o São Paulo), a oportunidade que aparecer, eu vou buscar fazer o meu melhor para fazer o gol e, como eu falei, buscar o resultado positivo pra gente”, disse o jogador ao “FluTV News”, canal oficial do clube.