Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edenilson recebe apoio do elenco do Grêmio em meio às críticas da torcida

Edenilson recebe apoio do elenco do Grêmio em meio às críticas da torcida

Volante novamente foi vaiado, desta vez durante a vitória diante do Palmeiras, mas ganhou respaldo dos companheiros e da comissão técnica
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Edenilson vive uma temporada de protagonismo silencioso no Grêmio, mas ainda assim não conseguiu conquistar a simpatia da torcida. Vice-líder em assistências no elenco, com sete, além de cinco gols marcados em 2025, o volante voltou a ser alvo de vaias na última terça-feira (25/11), na Arena, no embate contra o Palmeiras. Cada toque na bola era acompanhado de críticas vindas das arquibancadas até ser substituído no intervalo.

O episódio, porém, expôs a distância entre a opinião do torcedor e o vestiário. Ao marcar, Willian, que entrou em seu lugar no intervalo, correu diretamente para abraçar Edenilson no banco, pedindo aplausos. Na zona mista, explicou o gesto.

“Necessitamos do apoio do torcedor, nem sempre sai como queremos, às vezes, não encaixa. Ele ajuda muito o Grêmio, corre, luta, não para de correr. Fui abraçá-lo porque ajudou muito o Grêmio e fará ainda mais”, disse o meia-atacante.

Além disso, o técnico Mano Menezes também saiu em defesa do jogador. O treinador reforçou que Edenilson segue sendo peça importante no modelo de jogo da equipe.

“Sei que é o sonho de vocês colocar alguém no lugar do Edenilson há bastante tempo. Mas ele nos ajudou muito, sabemos quem é, suas características. É um trabalhador da equipe. Não é um criador, nunca foi. Quando temos alternativas, analisamos. Vi que Edenilson foi vaiado, ouço bem. Teve dificuldade, os movimentos que fizemos não o favoreceram”, afirmou.

Renovação de Edenilson virou polêmica no Grêmio

A renovação do volante, válida até o fim de 2026, gerou polêmica nas redes sociais quando a informação vazou. Parte da torcida criticou a decisão, enquanto a futura gestão do clube, que assume após 7 de dezembro, chegou a pedir que negociações fossem paralisadas até o fim do Brasileirão. A atual administração sustentou que o acordo havia sido firmado semanas antes e não havia como recuar. O anúncio oficial ainda não foi feito.

Internamente, Edenilson recebe apoio não apenas de Mano, mas também de Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico, que seguirá no clube em 2026.

“Eu gosto. É o que deu muita estabilidade ao time do Grêmio. Vejo que algumas pessoas dizem que é um jogador que o Felipe gosta, que o Mano gosta. Qualquer treinador gostaria de ter o Edenilson. Muito bom, organizador, sério, compenetrado. Nossa torcida tem que dar um pouco mais de alento ao Edenilson, porque faz um papel, muitas vezes, diferente do que a torcida deseja de um meia direita, de um jogador mais à frente. Ele dá um pouco de estabilidade, o que nós precisamos”, avaliou Felipão, no dia 19 de novembro.

Aliás, o volante, que aceitou reduzir o salário para renovar, está sendo considerado internamente um dos melhores “custo-benefício” do elenco, pela relação entre entrega e remuneração. Além disso, Edenilson é o segundo jogador que mais atuou pelo Grêmio em 2025, com 48 partidas, empatado com Tiago Volpi e atrás de Dodi, que soma 50.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar