Edenilson recebe apoio do elenco do Grêmio em meio às críticas da torcida

Edenilson vive uma temporada de protagonismo silencioso no Grêmio, mas ainda assim não conseguiu conquistar a simpatia da torcida. Vice-líder em assistências no elenco, com sete, além de cinco gols marcados em 2025, o volante voltou a ser alvo de vaias na última terça-feira (25/11), na Arena, no embate contra o Palmeiras. Cada toque na bola era acompanhado de críticas vindas das arquibancadas até ser substituído no intervalo. O episódio, porém, expôs a distância entre a opinião do torcedor e o vestiário. Ao marcar, Willian, que entrou em seu lugar no intervalo, correu diretamente para abraçar Edenilson no banco, pedindo aplausos. Na zona mista, explicou o gesto.

“Necessitamos do apoio do torcedor, nem sempre sai como queremos, às vezes, não encaixa. Ele ajuda muito o Grêmio, corre, luta, não para de correr. Fui abraçá-lo porque ajudou muito o Grêmio e fará ainda mais”, disse o meia-atacante. Além disso, o técnico Mano Menezes também saiu em defesa do jogador. O treinador reforçou que Edenilson segue sendo peça importante no modelo de jogo da equipe. “Sei que é o sonho de vocês colocar alguém no lugar do Edenilson há bastante tempo. Mas ele nos ajudou muito, sabemos quem é, suas características. É um trabalhador da equipe. Não é um criador, nunca foi. Quando temos alternativas, analisamos. Vi que Edenilson foi vaiado, ouço bem. Teve dificuldade, os movimentos que fizemos não o favoreceram”, afirmou. Renovação de Edenilson virou polêmica no Grêmio A renovação do volante, válida até o fim de 2026, gerou polêmica nas redes sociais quando a informação vazou. Parte da torcida criticou a decisão, enquanto a futura gestão do clube, que assume após 7 de dezembro, chegou a pedir que negociações fossem paralisadas até o fim do Brasileirão. A atual administração sustentou que o acordo havia sido firmado semanas antes e não havia como recuar. O anúncio oficial ainda não foi feito.

Internamente, Edenilson recebe apoio não apenas de Mano, mas também de Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico, que seguirá no clube em 2026. “Eu gosto. É o que deu muita estabilidade ao time do Grêmio. Vejo que algumas pessoas dizem que é um jogador que o Felipe gosta, que o Mano gosta. Qualquer treinador gostaria de ter o Edenilson. Muito bom, organizador, sério, compenetrado. Nossa torcida tem que dar um pouco mais de alento ao Edenilson, porque faz um papel, muitas vezes, diferente do que a torcida deseja de um meia direita, de um jogador mais à frente. Ele dá um pouco de estabilidade, o que nós precisamos”, avaliou Felipão, no dia 19 de novembro. Aliás, o volante, que aceitou reduzir o salário para renovar, está sendo considerado internamente um dos melhores “custo-benefício” do elenco, pela relação entre entrega e remuneração. Além disso, Edenilson é o segundo jogador que mais atuou pelo Grêmio em 2025, com 48 partidas, empatado com Tiago Volpi e atrás de Dodi, que soma 50.