Duda Dalponte, da Globo, se pronuncia após episódio de agressão em AeroFla; veja vídeos

Repórter da Globo teve seu cabelo puxado consecutivamente por um torcedor do Flamengo durante entrada ao vivo no Jornal Hoje

A profissional acompanhava a movimentação da delegação rubro-negra ao lado de dezenas de torcedores que celebravam a ida do clube à outra decisão continental, desta vez diante do Palmeiras, em Lima. Enquanto repassava informações ao apresentador Roberto Kovalick, um torcedor puxou seu cabelo em ação repetida.

Duda Dalponte, da TV Globo, se manifestou sobre a agressão que sofreu de torcedores do Flamengo durante o AeroFla — festa de embarque da equipe rumo à final da Libertadores , em Lima. A repórter teve o cabelo puxado três vezes enquanto fazia uma entrada ao vivo no Jornal Hoje, em um dos acessos do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.

Na terceira investida, já nos segundos finais da transmissão, Duda se virou em tentativa de identificar — sem sucesso — o agressor.

Pronunciamento de Duda

O registro circulou rapidamente na web e gerou ampla manifestação de apoio e solidariedade à profissional. Diante da repercussão, Duda se pronunciou em seu Instagram para relatar como percebeu a situação, além de agradecer ao carinho recebido.

“Na primeira vez, achei que tinha sido sem querer. A gente está acostumado a fazer essas coisas com torcida e, às vezes, tem empurra-empurra ou uma muvuca. Normal. […] Na segunda vez, entendi que foi proposital e virei na terceira para tentar entender o que estava acontecendo. Quis achar quem estava fazendo, conversei com torcedores, mas a gente não encontrou”.

Após a narrativa, a repórter endureceu o tom: “A gente vai preparada psicologicamente. Vai lidar com muita gente empolgada, fazendo festa, tumulto… Já levei bebida, tinta, tiraram sem querer o meu fone… Tudo do jogo. Mas tem algumas coisas que não são brincadeiras, são agressão. E o que aconteceu foi uma agressão”.