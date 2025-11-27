Dorival comanda primeiro treino tático no Corinthians para encarar o Botafogo

Na terceira atividade da semana, treinador começou a esboçar o time que entrará em campo no domingo, pela 36ª rodada do Brasileiro

O Corinthians segue preparação para o duelo contra o Botafogo na Neo Química Arena, no domingo (30), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta, o técnico Dorival Júnior comandou o primeiro treino tático visando à partida.

O treinador comandou todo o elenco e começou a esboçar a estratégia para enfrentar o Alvinegro carioca. Dessa maneira, os atletas foram ao gramado do CT Dr. Joaquim Grava e fizeram atividades táticas em espaço reduzido em quatro blocos. Dorival orientou os jogadores a todo momento e simulou situações de jogo.

LEIA MAIS: Corinthians avalia empréstimo para encerrar transfer ban

Mais uma vez, o holandês Memphis Depay não participou do treino. O atacante segue em tratamento do entorse acompanhado de edema ósseo no joelho esquerdo. Apesar de o problema não ser grave, o Corinthians trata a situação com cautela, visando à semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro.

O goleiro Hugo Souza e o volante Maycon também não participaram das atividades junto dos companheiros. Eles permanecem em tratamento no departamento médico e são dúvidas para o jogo contra o Botafogo.