Danilo, do Flamengo, pode entrar para a história com mais um título da Libertadores; entenda

Danilo, do Flamengo, pode entrar para a história com mais um título da Libertadores; entendaDefensor pode se tornar o único jogador a conquistar duas Champions e duas Libertadores, visto que já ergueu taças pelo Real Madrid e Santos
Com a proximidade da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, um jogador do elenco rubro-negro pode escrever seu nome na história. Trata-se de Danilo, que pode se tornar o primeiro atleta a ser campeão duas vezes da Europa e da América do Sul. Afinal, o experiente defensor voltará a viver a emoção de uma decisão continental depois de 14 anos, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Peru.
Dessa forma, o jogador foi campeão da competição em 2011, pelo Santos, quando tinha 20 anos. Na ocasião, foi o lateral-direito titular na campanha ao lado de nomes emblemáticos como Neymar e Paulo Henrique Ganso, na decisão com o Penãrol.
Além disso, o atleta assinou com o Porto antes de chegar ao Real Madrid. Com a camisa da equipe merengue, foi campeão europeu duas vezes: em 2015/16, titular em cinco dos sete jogos que foi relacionado, e em 2016/17, quando entrou em campo três vezes. Na sequência da carreira, defendeu as cores do Manchester City.
Na atual campanha, o jogador participou cinco jogos até aqui, sendo três como titular. Inclusive, ele está invicto, com duas vitórias e três empates, porém deve iniciar diante do Alviverde no banco de reservas.
Outros 11 jogadores foram campeões da Libertadores e da Champions League pelo menos uma vez em cada competição. Dois atletas, inclusive se juntaram a esta lista recentemente, justamente após as conquistas do Rubro-Negro em 2019 e 2022: Rafinha e David Luiz.
Outros jogadores que foram campeões da Libertadores e da Champions League
Dida: Libertadores 1997 (Cruzeiro) e Champions 2002/03 (Milan)
Roque Júnior: Libertadores 1999 (Palmeiras) e Champions de 2002/03 (Milan)
Cafu: Libertadores 1992 e 1993 (São Paulo) e Champions 2006/07 (Milan)
Tévez: Libertadoras 2003 (Boca Juniors) e Champions League 2007/08 (Manchester United)
Walter Samuel: Libertadoras 2000 (Boca Juniors) e Champions 2009/10 (Inter de Milão)
Ronaldinho Gaúcho: Champions 2005/06 (Barcelona) Libertadores 2013 (Atlético-MG)
Neymar: Libertadores 2011 (Santos) e Champions em 2014/15 (Barcelona)
Rafinha: Champions League 2013 (Bayern de Munique) e Libertadores 2019 (Flamengo)
David Luiz: Champions 2011/12 (Chelsea) e Libertadores 2022 (Flamengo)
Marcelo: Champions League 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22. (Real Madrid) e Libertadores 2023 (Fluminense)
Julián Álvarez: Libertadores 2018 (River Plate) e Champions League 2022/23 (Manchester City)
Sorín foi campeão da Libertadores de 1996 pelo River Plate e fez apenas um jogo na campanha do título da Juventus na Champions 1995/96. Solari, por sua vez, venceu a Champions com a camisa do Real Madrid em 2001/02 e estava no elenco do River no título de 1996, porém não entrou em campo.
Por fim, Ramires ergueu a taça da Liga dos Campeões de 2011/12 pelo Chelsea, com grande destaque. Ele também participou do início da campanha do Palmeiras na Libertadores 2020, mas deixou o clube antes do fim.
