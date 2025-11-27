Danilo, do Flamengo, pode entrar para a história com mais um título da Libertadores; entenda

Dessa forma, o jogador foi campeão da competição em 2011, pelo Santos, quando tinha 20 anos. Na ocasião, foi o lateral-direito titular na campanha ao lado de nomes emblemáticos como Neymar e Paulo Henrique Ganso, na decisão com o Penãrol.

Além disso, o atleta assinou com o Porto antes de chegar ao Real Madrid. Com a camisa da equipe merengue, foi campeão europeu duas vezes: em 2015/16, titular em cinco dos sete jogos que foi relacionado, e em 2016/17, quando entrou em campo três vezes. Na sequência da carreira, defendeu as cores do Manchester City.

Na atual campanha, o jogador participou cinco jogos até aqui, sendo três como titular. Inclusive, ele está invicto, com duas vitórias e três empates, porém deve iniciar diante do Alviverde no banco de reservas.

Outros 11 jogadores foram campeões da Libertadores e da Champions League pelo menos uma vez em cada competição. Dois atletas, inclusive se juntaram a esta lista recentemente, justamente após as conquistas do Rubro-Negro em 2019 e 2022: Rafinha e David Luiz.