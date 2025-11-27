Curtis Jones desabafa após goleada sofrida pelo Liverpool: “É inaceitável, estamos na m…”

Diante desse contexto, o técnico Arne Slot começa a sofrer uma pressão que pode abalar seu cargo. O comandante conquistou sua primeira Premier League na temporada passada e foi agressivo no mercado ao receber jogadores como Florian Wirtz e Alexander Isak.

No entanto, a equipe caiu drasticamente de rendimento, pois, no momento, ocupa a 12ª posição no Campeonato Inglês. O time volta a campo no próximo domingo (30), quando enfrenta o West Ham fora de casa, pela 13ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook.