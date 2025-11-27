Curtis Jones desabafa após goleada sofrida pelo Liverpool: “É inaceitável, estamos na m…”Meio-campista revela que não entende os motivos para a queda drástica de rendimento dos Reds na temporada 2025/26
O Liverpool não consegue se encontrar na temporada e sofreu uma goleada em pleno Anfield, nesta quarta-feira (26), pela Champions League. Afinal, a equipe inglesa perdeu por 4 a 1 para o PSV, da Holanda, o que acarretou no desabado do meia Curtis Jones.
“Eu não tenho resposta, sinceramente. É inaceitável. Já cansei de ficar com raiva por dentro. Agora estou em um ponto no qual eu simplesmente não tenho palavras. Vamos tentar levar o time para onde ele tem que estar, mas, agora, nós estamos na m… E isso precisa mudar”, disse ao canal “RTE”.
Os Reds sofreram nove derrotas nos últimos 12 jogos. Além disso, pela primeira vez nos últimos 72 anos, o time perdeu por três gols ou mais em sequência: contra PSV, Nottingham Forest e Manchester City.
Diante desse contexto, o técnico Arne Slot começa a sofrer uma pressão que pode abalar seu cargo. O comandante conquistou sua primeira Premier League na temporada passada e foi agressivo no mercado ao receber jogadores como Florian Wirtz e Alexander Isak.
No entanto, a equipe caiu drasticamente de rendimento, pois, no momento, ocupa a 12ª posição no Campeonato Inglês. O time volta a campo no próximo domingo (30), quando enfrenta o West Ham fora de casa, pela 13ª rodada.
