Cria de Xerém celebra ida do filho a Lima para torcer pelo Flamengo na Libertadores

Rubro-Negro decidirá o título da Libertadores da América neste sábado (29), contra o Palmeiras, no Estádio Monumental U, às 18h (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

A mobilização em torno da final histórica entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (29), já ultrapassou barreiras geográficas e chegou à Rússia. Isso porque Wendel, revelado nas Laranjeiras e que quase atuou pelo Botafogo nesta temporada, compartilhou uma publicação envolvendo a torcida de seu filho pelo Rubro-Negro na decisão da Libertadores. O volante do Zenit, que inclusive negociou com o Rubro-Negro em oportunidades recentes, respostou uma foto do filho embarcando para Lima, palco da final da Libertadores, para acompanhar a final. Com cabelo vermelho, o jovem aparece sorridente na foto compartilhada por sua mãe, Mariana Ramos, no Instagram.

“Seus sonhos sempre serão os nossos. Te amamos meu filho. Rumo ao Tetra [corações vermelho e preto]”, escreveu Mariana na legenda. Wendel, por sua vez, replicou o registro utilizando emojis de corações em chamas. O gesto bastou para que parte da torcida rubro-negra vislumbrasse a possibilidade de vê-lo formar meio-campo ao lado de Jorginho. Além disso, a publicação ampliou o interesse do público sobre a movimentação extracampo que envolve a equipe nesta semana de preparação. Meu amigo imagina Wendel e Jorginho na meiuca. O bafo deveria pensar nisso — Raphael (@Raphaelgomes71) November 27, 2025

Flamengo em Lima Em meio à mobilização de torcedores a caminho do Peru, a delegação chegava ao hotel em Miraflores do mesmo jeito em que se despediu do Rio: nos braços da torcida. Centenas de rubro-negros ocuparam ruas de Lima na quarta-feira (25), aguardando o time que disputará a final da Libertadores às 18h (de Brasília), no próximo sábado. A concentração começou durante a tarde, no bairro de Miraflores, e se estendeu até o início da noite. Por volta das 19h, torcedores realizaram uma caminhada até o hotel onde o elenco está hospedado.