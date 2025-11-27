Corinthians e Cruzeiro negociam impasse em cota de ingressos para a Copa do Brasil

Nos cálculos alvinegros, sua torcida teria direito a 3,2 mil ingressos no jogo de ida, no Mineirão. O número corresponde a 5,2% dos 62 mil lugares que o estádio tem de capacidade. Porém, no jogo de volta, a torcida do Cruzeiro teria direito a 2,5 mil ingressos na Neo-Química Arena.

As diretorias de Corinthians e Cruzeiro vivem um impasse nos bastidores por conta da carga de ingresso destinada aos visitantes nos duelos de semifinal da Copa do Brasil. Por um lado, o Timão quer adotar a porcentagem de 5,2% como parâmetro, enquanto a diretoria celeste quer estabelecer um número fixo.

Em um evento da CBF, realizado nesta quarta-feira (26), o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se manifestou sobre o caso. O dirigente alvinegro afirmou que está enfrentando resistência cruzeirense para fechar a carga de ingressos.

“Conversamos com a parte técnica do Cruzeiro sobre a questão dos ingressos. Falamos de 5,2%, que é o que temos de disponibilidade na nossa arena. Também queremos isso no Mineirão, mas estamos enfrentando resistência grande deles. Falei com o Pedrinho (dono da SAF do Cruzeiro), que ficou de me dar uma resposta no início da semana. A gente espera que isso venha acontecer, o Mineirão é maior do que nossa arena. Acho que o percentual ficaria bom. Ele falou que tem um problema com a polícia de lá, que talvez não libere essa quantidade. Nós oferecemos mais alguns camarotes para que a gente possa receber esses 5,2%. Peço que a torcida fique tranquila porque estamos trabalhando para que isso aconteça”, declarou.

Em nota, o Cruzeiro afirmou que está tratando sobre o caso de forma direta com o Corinthians.