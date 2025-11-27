Corinthians avalia empréstimo para encerrar transfer ban

O presidente Osmar Stabile admitiu que o clube mantém aberta a possibilidade de buscar um empréstimo para honrar dívidas específica. Embora a intenção inicial seja evitar mais endividamento.

Com uma série de compromissos financeiros acumulados na reta final do ano, o Corinthians ainda não sabe se terá recursos suficientes para derrubar o transfer ban em dezembro sem recorrer a um novo empréstimo. A diretoria trabalha com diferentes cenários e aguarda entradas previstas em seu orçamento para definir se a operação será necessária.

“Trabalhamos no aspecto de não ser necessário neste momento. Mas, se for necessário para cumprir o transfer ban e o parcelamento do Rojas, com quem estamos conversando, vamos fazer. Neste momento, ainda não. Poderá ser feito a qualquer momento, se necessário”, afirmou o dirigente.

Para reforçar o caixa, o Corinthians conta com duas fontes essenciais. As cotas de televisão provenientes da Liga Forte União e a premiação da Copa do Brasil, competição na qual o clube está nas semifinais. A LFU repassa valores que variam conforme audiência e posição final no Campeonato Brasileiro, enquanto a Copa do Brasil pode render R$ 77,175 milhões em caso de título ou R$ 33,075 milhões se o Timão terminar como vice.

As dívidas do clube

Entre as prioridades imediatas está o pagamento da folha salarial, ampliada no fim do ano pela inclusão do 13º. Além disso, outro compromisso relevante é o primeiro depósito de R$ 1 milhão referente ao acordo firmado com Memphis Depay, parte de uma dívida total de R$ 23 milhões.

O transfer ban, imposto em agosto, depende do pagamento de duas condenações diferentes. A primeira, já citada por Stabile em diversas oportunidades, está relacionada ao valor de cerca de R$ 40 milhões devido ao Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. A segunda, mais recente, é a decisão da Corte Arbitral do Esporte que obriga o Corinthians a quitar R$ 41,5 milhões com o meia Matías Rojas. O estafe do jogador negocia com o clube um parcelamento e, por ora, descarta acionar novamente a Fifa.