Corinthians avalia empréstimo para encerrar transfer ban

Corinthians avalia empréstimo para encerrar transfer banDiretoria do Timão avalia operação, mas ainda aguarda entradas previstas em seu orçamento para definir movimento
Com uma série de compromissos financeiros acumulados na reta final do ano, o Corinthians ainda não sabe se terá recursos suficientes para derrubar o transfer ban em dezembro sem recorrer a um novo empréstimo. A diretoria trabalha com diferentes cenários e aguarda entradas previstas em seu orçamento para definir se a operação será necessária.
O presidente Osmar Stabile admitiu que o clube mantém aberta a possibilidade de buscar um empréstimo para honrar dívidas específica. Embora a intenção inicial seja evitar mais endividamento.
“Trabalhamos no aspecto de não ser necessário neste momento. Mas, se for necessário para cumprir o transfer ban e o parcelamento do Rojas, com quem estamos conversando, vamos fazer. Neste momento, ainda não. Poderá ser feito a qualquer momento, se necessário”, afirmou o dirigente.
Para reforçar o caixa, o Corinthians conta com duas fontes essenciais. As cotas de televisão provenientes da Liga Forte União e a premiação da Copa do Brasil, competição na qual o clube está nas semifinais. A LFU repassa valores que variam conforme audiência e posição final no Campeonato Brasileiro, enquanto a Copa do Brasil pode render R$ 77,175 milhões em caso de título ou R$ 33,075 milhões se o Timão terminar como vice.
As dívidas do clube
Entre as prioridades imediatas está o pagamento da folha salarial, ampliada no fim do ano pela inclusão do 13º. Além disso, outro compromisso relevante é o primeiro depósito de R$ 1 milhão referente ao acordo firmado com Memphis Depay, parte de uma dívida total de R$ 23 milhões.
O transfer ban, imposto em agosto, depende do pagamento de duas condenações diferentes. A primeira, já citada por Stabile em diversas oportunidades, está relacionada ao valor de cerca de R$ 40 milhões devido ao Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. A segunda, mais recente, é a decisão da Corte Arbitral do Esporte que obriga o Corinthians a quitar R$ 41,5 milhões com o meia Matías Rojas. O estafe do jogador negocia com o clube um parcelamento e, por ora, descarta acionar novamente a Fifa.
Somadas, as duas dívidas ultrapassam R$ 80 milhões. Além delas, há outros quatro processos ainda pendentes de julgamento no CAS, todos referentes a condenações impostas inicialmente pela Fifa.
A busca para engordar o caixa
Assim, ciente de que dificilmente teria receita suficiente para enfrentar todo esse passivo, a diretoria buscou, ainda em outubro, autorização formal do Conselho de Orientação para antecipar cotas de TV e também contrair empréstimo por meio da LFU. A operação, aprovada, envolve até R$ 100 milhões. Aliás, pelo que ficou definido, o clube está autorizado a tomar até R$ 72,5 milhões emprestados. Valor que seria abatido das cotas de 2026 em duas parcelas próximas de R$ 36 milhões.