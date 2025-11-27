Conmebol erra camisa do Palmeiras em exposição na fan zone em Lima

Conmebol erra camisa do Palmeiras em exposição na fan zone em LimaEntidade colocou o uniforme que o Verdão utilizava em 2001 ao invés da camisa do primeiro título da competição, em 1999
A Conmebol cometeu uma gafe em uma exposição dentro da Fan Zone da Copa Libertadores, em Lima. No espaço onde estão as camisas utilizadas por Palmeiras e Flamengo nos seus três títulos do torneio, a entidade errou no uniforme alviverde da conquista de 1999.
A placa no local indica o ano do primeiro título do Verdão, junto com o nome de César Sampaio. Entretanto, a camisa exposta no local é de 2001. Nesta edição, o Palmeiras alcançou as semifinais e foi eliminado pelo Boca Juniors, nos pênaltis.
A Conmebol explicou que utilizou as camisas presentes em seu museu, no Paraguai, e que a peça datava de 1999. Os departamentos responsáveis já estão notificados sobre o ocorrido e estão trabalhando para a substituição pela camisa correta.
A entidade abriu o espaço para o público nesta quarta-feira (27) e fica aberto até a sexta (29), para ações interativas com os torcedores em Lima. A entrada é gratuita.
