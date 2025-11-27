Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol erra camisa do Palmeiras em exposição na fan zone em Lima

Conmebol erra camisa do Palmeiras em exposição na fan zone em Lima

Entidade colocou o uniforme que o Verdão utilizava em 2001 ao invés da camisa do primeiro título da competição, em 1999
Autor Jogada 10
A Conmebol cometeu uma gafe em uma exposição dentro da Fan Zone da Copa Libertadores, em Lima. No espaço onde estão as camisas utilizadas por Palmeiras e Flamengo nos seus três títulos do torneio, a entidade errou no uniforme alviverde da conquista de 1999.

A placa no local indica o ano do primeiro título do Verdão, junto com o nome de César Sampaio. Entretanto, a camisa exposta no local é de 2001. Nesta edição, o Palmeiras alcançou as semifinais e foi eliminado pelo Boca Juniors, nos pênaltis.

A Conmebol explicou que utilizou as camisas presentes em seu museu, no Paraguai, e que a peça datava de 1999. Os departamentos responsáveis já estão notificados sobre o ocorrido e estão trabalhando para a substituição pela camisa correta.

A entidade abriu o espaço para o público nesta quarta-feira (27) e fica aberto até a sexta (29), para ações interativas com os torcedores em Lima. A entrada é gratuita.

Palmeiras

